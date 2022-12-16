В Белом доме считают, что время для переговоров по Украине еще не пришло

США стремятся обеспечить Украине лучшую позицию на потенциальных переговорах с Россией. При этом, как считает советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, говорить о начале переговорного процесса еще рано.

«Наша работа в том, чтобы продолжать оказывать военную поддержку Украины, чтобы… они были в наилучшей позиции за столом переговоров. Этот момент еще не настал»,— пояснил господин Салливан в ходе выступления в Фонде Карнеги (его запись доступна на YouTube-канале организации).

Он отметил, что Белый дом надеется на одобрение Конгрессом нового пакета помощи Украине. «Мы уверены, что получим мощную поддержку в этом вопросе со стороны обеих партий»,— сказал политик.

В ноябре госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что определение сроков и содержания переговоров с Россией зависит исключительно от Украины. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что не «закрывал дверь» для переговорного процесса с Россией, хотя с действующим российским руководством налаживать дипломатические контакты Украина не намерена.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников