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Коммерсантъ FM
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Новое пионерское

Всероссийской школьной организации ищут правильное название

В воскресенье в Москве начнется первый съезд Российского движения детей и молодежи (РДДМ). На нем организации, которая должна будет объединить всех российских школьников, а также обеспечить их самореализацию и привить правильные ценности, выберут название. По сведениям “Ъ”, в шорт-листе новых наименований РДДМ фигурируют и различные варианты со словом «пионеры». По мнению некоторых собеседников “Ъ”, такой вариант названия будет достаточно честным, так как, по сути, новое движение и будет современным аналогом советской пионерской организации.

Неформально в Российском движении детей и молодежи признают, что оно должно стать реинкарнацией пионерии

Неформально в Российском движении детей и молодежи признают, что оно должно стать реинкарнацией пионерии

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Неформально в Российском движении детей и молодежи признают, что оно должно стать реинкарнацией пионерии

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

С 18 по 20 декабря в Центральном выставочном зале «Манеж» пройдет первый съезд Российского движения детей и молодежи. Новую организацию уже не раз сравнивали с пионерией. Хотя по закону членство в ней для школьников будет сугубо добровольным, по замыслу авторов этой идеи (в том числе и из Кремля), в РДДМ должны войти большинство всех школьников России. Согласно закону о движении, главой его наблюдательного совета будет президент России. Он же своим указом назначает председателя правления организации. На днях им стал замминистра образования и науки Григорий Гуров. “Ъ” писал, что в министерстве он, в частности, занимался внедрением системы проректоров по воспитательной работе в вузах, а также координировал работу по проекту «ДНК России», в рамках которого для студентов разрабатывается специальный учебно-методический комплекс, посвященный основам российской государственности. Этот опыт пригодится ему и на новом месте работы. По словам собеседников “Ъ”, основная цель движения — создание возможностей для самореализации детей, но не менее важна будет и воспитательная функция. Авторы идеи считают, что с детьми надо уметь разговаривать и о политических вопросах, а также прививать им правильные ценности.

Если с общей концепцией движения все было понятно с самого начала, то с подбором названия к нему у российских властей возникли затруднения. Так, его фактически не было, когда законопроект об организации был внесен в Госдуму 19 мая, в День пионерии. Поэтому в документе осталось рабочее наименование: Российское движение детей и молодежи «Большая перемена». Предполагалось, что новое имя у движения появится ко второму чтению, но в итоге его лишь сократили до Российского движения детей и молодежи. Источник “Ъ”, близкий к администрации президента (АП), поясняет, что и сейчас окончательного варианта нет: было принято решение, что с ним определятся сами дети на съезде. Впрочем, по его словам, скорее всего, его выберут из шорт-листа, который был определен через голосования с помощью чат-бота во «ВКонтакте». В этот список (есть в распоряжении “Ъ”) входят: «Пионеры», «Будущее России», «Патриоты», «Юная Россия», «Российское движение детей и молодежи», «Имени Гагарина», «Новое поколение», «Юность», «Движение школьников и молодежи», «Большая перемена». По словам собеседников “Ъ”, знакомых с ходом поиска названия для РДДМ, съезду могут предложить и комбинированные варианты. Так, один из источников утверждает, что одно из возможных названий — «Пионеры России». Другой говорит, что фигурирует и совсем простой вариант — «Движение». При этом многие из них считают, что лучше всего для организации подойдет название, где будет фигурировать слово «пионеры». «Ну, по сути, это они и есть. Может, и лучше так прямо и сказать»,— рассуждает источник, близкий к АП. «В этом перечне пионеры выделяются. Называть движение именем Юрия Гагарина? А почему не Михаила Ломоносова?» — заявил в разговоре с “Ъ” федеральный чиновник.

Глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева отказалась отвечать на вопрос “Ъ” о будущем названии организации, отметив лишь то, что его финальный вариант определят участники съезда. Он станет в определенном смысле итогом организационной работы над движением, которую проводило ее ведомство совместно с Министерством просвещения, говорит она. «На съезде будет принята декларация движения, многие программные документы, презентованы ключевые проекты. Причем все это формулировали в том числе дети, а мы совместно с профессиональным педагогическим сообществом помогали им в этом. Мы активно вовлекали в работу педагогов через муниципалитеты, детские лагеря и онлайн-инструменты социальной сети "ВКонтакте"»,— рассказывает госпожа Разуваева. Движение не обойдется и без ценностей. По словам главы Росмолодежи, их также формулировали сами дети. «Само собой, у РДДМ есть воспитательная задача: формирование патриотичного поколения, которое разделяет ценности нашего общества и готово вносить свой вклад в развитие себя, окружения и страны»,— говорит она. Главным отличием от пионерии она называет добровольность членства в движении. Однако в целом она признает схожесть обеих организаций: «От аналогий с пионерией мы никуда не уйдем, ведь и сейчас речь о движении, которое затронет в позитивном смысле жизнь максимального количества детей».

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отмечает конфликт между исторической ролью пионерской организации и ее репутацией. По его словам, у пионерии была «некая история успеха» в довоенное время, но позднее она выродилась в такой же «имитационный идеологический ритуал, как и комсомол». Объясняя желание части российской элиты возрождать подобные советские практики, эксперт говорит, что в данном случае они оперируют не «исторической памятью» (ведь пионеров мало кто застал), а стереотипами «коллективного бессознательного» о временах более правильных детей — «от Тимура и его команды до пионеров, в ряды которых мечтал вступить Чебурашка». «Это накладывается на существующие в любую эпоху стереотипы о том, что молодежь нынче пошла не та и было бы гораздо лучше, чтобы дети не сидели в гаджетах, а собирали металлолом и макулатуру, это сделало бы их более послушными и идейными»,— резюмирует господин Виноградов.

Андрей Винокуров

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