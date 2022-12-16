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Коммерсантъ FM
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Евросоюз запретит поставку игрушечных дронов в Россию

В рамках девятого пакета санкций, принятого ранее сегодня, 16 декабря, Евросоюз (ЕС) запретит поставки в Россию игрушечных дронов (квадрокоптеров), портативных компьютеров, радионавигационных систем и ряда других промышленных систем. Об этом сообщается в заявлении Еврокомиссии по новому пакету санкций.

«Новые экспортные ограничения распространятся на дополнительный набор продукции и промышленных технологий, в том числе игрушечные дроны (квадрокоптеры) и дроны для досуга, сложные генераторы, переносные компьютеры, компьютерные компоненты, печатные платы, системы радионавигации, оборудование радиоуправления, авиационные двигатели и детали двигателей, камеры и объективы»,— говорится в заявлении.

Согласно девятому пакету санкций, ЕС расширит запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, связанных с авиацией. Речь идет в том числе о беспилотниках, авиадвигателях и деталях для них. Также в санкционный список попали 168 российских компаний и предприятий военно-промышленного сектора.

О девятом пакете санкций — в материале «Ъ» «Евросоюз пакует разногласия».

Лусине Баласян

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