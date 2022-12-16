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Коммерсантъ FM
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В Госдуму внесли законопроект об освобождении от частичной мобилизации мужчин с ученой степенью

Депутаты от трех фракций («Новые люди», КПРФ, ЛДПР) внесли в Госдуму законопроект, который предлагает освободить от призыва в рамках частичной мобилизации обладателей ученых степеней. К призыву в рамках всеобщей мобилизации это не относится. Документ размещен на сайте законодательной базы Госдумы.

«Законопроект предлагает снять указанное противоречие между федеральными законами и закрепить право граждан, имеющих ученые степени, на освобождение от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Данное право на освобождение от призыва на военную службу по мобилизации не будет распространяться на ситуацию проведения полной мобилизации»,— отмечается в пояснительной записке.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков говорил, что все преподаватели с учеными степенями, работающие в университетах, получили отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации. По его словам, университеты заранее воспользовались «институтом бронирования».

В конце ноября Минобороны не поддержало законопроект комитета Госдумы по науке и высшему образованию об отсрочке от мобилизации для кандидатов и докторов наук. В ведомстве посчитали эту инициативу «нецелесообразной» в условиях «гарантированного обеспечения мобилизационного развертывания ВС РФ».

Подробнее — в материале «Минобороны не демобилизовало ученых».

Анастасия Ларина

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