Фальков объявил о броне от мобилизации для докторов и кандидатов наук в вузах

Все преподаватели с учеными степенями в университетах получили отсрочку от мобилизации, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Он уточнил, что в законе уже прописан механизм бронирования и «университеты им лучше воспользовались, чем научные организации».

Министр выступил на заседании комитета Совета федерации по науке, образованию и культуре. Господин Фальков рассказал, что все университеты заранее воспользовались «институтом бронирования». По его словам, «квалифицированные кадры, все кандидаты и доктора наук точно оказались защищены».

«И в общем-то для сохранения научного потенциала — мы сейчас заслушали все 120 университетов за семь дней, всем задавали вопросы, и ни в одном университете это проблемой не является... Поэтому здесь, я думаю, специально каких-то механизмов дополнительно не требуется»,— уверен Валерий Фальков (цитата по ТАСС).

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября. 31 октября он сообщил о ее окончании. По словам президента, были мобилизованы 318 тыс. человек. Минобороны не поддержало законопроект об отсрочке от мобилизации для кандидатов и докторов наук. Военное ведомство посчитало ее «нецелесообразной» в условиях «гарантированного обеспечения мобилизационного развертывания ВС РФ».

Подробности — в публикации «Ъ» «Минобороны не демобилизовало ученых».

Лаура Кеффер