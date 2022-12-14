Инфляционные ожидания россиян составили в декабре 12,1%

Инфляционные ожидания жителей России снижаются третий месяц подряд. В декабре показатель уменьшился на 0,1 п. п и составил 12,1% против 12,2% в ноябре. Об этом Банк России (ЦБ) сообщил в своем кратком отчете.

При этом из результатов исследования «Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения» следует, что наблюдаемая населением инфляция в декабре снизилась до 16,3%, тогда как в ноябре этот показатель был на уровне 17,6%.

Участниками опроса стали не менее 2 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет из 105 населенных пунктов в 55 российских субъектах.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 12–13% в 2022 году, а с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Подробнее об инфляционных ожиданиях россиян — в материале «Ъ» «Пчелы что-то подозревают».

Милена Костерева