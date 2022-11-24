Пчелы что-то подозревают

Опубликованные в четверг бюллетени Банка России демонстрируют не слишком стандартную картину изменения ценовых ожиданий в ноябре 2022 года. Большая часть населения предполагает снижение как текущей, так и будущей инфляции — это общий тренд. В свою очередь, группа имеющих сбережения граждан, равно как и промышленность, ждут усиления инфляционного давления и возможного роста инфляции как минимум в начале 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инфляционные ожидания более обеспеченной части населения в ноябре стали ухудшаться

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Инфляционные ожидания более обеспеченной части населения в ноябре стали ухудшаться

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Расхождение ожиданий более и менее профессионально оценивающих инфляцию групп в ноябре 2022 года стало более отчетливым. Это следует из опубликованных в четверг бюллетеней Банка России «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» и «Мониторинг предприятий» — последний содержит отдельный блок, независимо от опросов инФОМ по инфляции описывающий динамику ожиданий менеджмента крупных предприятий. Само по себе расхождение ожиданий исходя из опыта прошлых периодов временно, общий тренд обычно устойчивее частных — тем не менее ситуация с оценками и прогнозами инфляции в «профессиональной» и «непрофессиональной» средах на этот раз важна, поскольку за октябрь—ноябрь каких-либо существенных внешних событий, обыкновенно отражающихся в ожиданиях (резкое изменение валютного курса, ключевой ставки, крупные политические события, изменения в публикуемых параметрах инфляции, значимые общеэкономически регуляторные решения), не происходило.

Медианные оценки наблюдаемой инфляции в ноябре 2022 года по всей выборке физлиц — 17,6% годовых: это ниже октябрьских 18,2% и в принципе полностью соответствует динамике «росстатовской» инфляции.

При этом относительно сильно увеличились после резкого снижения в октябре оценки текущей инфляции группой граждан со сбережениями — с 14,6% годовых до 15,3%, тогда как основная группа (не менее 60% опрошенных), сбережений не имеющая, снизила свои оценки с 20,5% годовых в октябре до 19,5% в ноябре (это все еще выше оценок год назад — 17,5% в ноябре 2021 года, 16,2% в среднем за 2021 год). Расхождение в тех же группах в прогнозах инфляции сильнее — оценки будущей инфляции (через год) для группы без сбережений снизились с 14,8% в октябре до текущих 13,4%, тогда как в группе со сбережениями она хоть и символически, но повысилась — с сентябрьско-октябрьских 10,4% годовых до ноябрьского прогноза этой группы в 10,5% годовых потребительской инфляции в течение следующих 12 месяцев.

Отметим, что группа со сбережениями в целом склонна оценивать и текущую, и будущую инфляцию ниже, чем их сограждане без сбережений — предположительно, это влияние меньшего объема потребительских деприваций у этой категории граждан, которые не всегда более обеспечены, чем основная группа, но в среднем имеют меньшую долю расходов на продовольствие и обеспеченных среди них значимо больше.

В целом ожидания будущей инфляции по всей выборке снизились значительно — с 12,8% в октябре до 12,2% в ноябре (эти цифры сейчас совпали с текущей «росстатовской» инфляцией, что, очевидно, стоит трактовать как чистое совпадение, которое само по себе ничего не значит).

Рационально предположить, что рост инфляционной озабоченности граждан со сбережениями — не результат большего роста стоимости потребительской корзины для более обеспеченных страт (на практике такой динамики в индексе потребцен не наблюдается, хотя теоретически рост цен импортных товаров, очевидно, в большей степени потребляемых в группе со сбережениями, мог сыграть свою роль), а скорее предшествующего роста доходности ОФЗ, очень значимого инструмента для сбережений: “Ъ” ранее отмечал октябрьский всплеск вмененной инфляции в доходности ОФЗ, в ноябрьском бюллетене ЦБ оценки изменились не сильно, хотя уже немного снизились по ряду выпусков госдолга.

Еще одна предположительная составляющая повышающихся оценок и будущей, и текущей инфляции для группы со сбережениями — прекращение снижения ставок по депозитам: при общем снижении инфляции этой информации мелкие инвесторы могут доверять в большей степени, чем цифрам Росстата. Наконец, нельзя исключать и влияния на более «профессиональную» в части управления личными сбережениями группу публичных дискуссий в октябре—ноябре 2022 года о возможности небольшого краткосрочного увеличения инфляции в силу нарастающей нестабильности на мировых финрынках и ряда эффектов во внутриэкономической ситуации (истощение запасов непотребительского импорта и инициируемый этим рост цен на оставшиеся запасы, критически важные в производстве).

Последний аргумент может быть применим и для объяснения динамики ценовых ожиданий предприятий. В бюллетене «Мониторинг предприятий», в целом достаточно оптимистичном, аналитики ЦБ констатируют «ускорение роста отпускных цен после шести месяцев его замедления». Эта оценка противоречит опубликованным накануне данным Росстата о впервые за несколько месяцев зафиксированной промышленной дефляции (см. “Ъ” от 24 ноября). При этом в опросе ЦБ о предполагаемом изменении цен на ближайшие три месяца опрошенные впервые после многих месяцев падения оценок, последовавших за «взрывом цен и ожиданий цен» в марте 2022 года, предполагают ускорение роста промышленных цен.

Отметим, что социально менеджмент предприятий, опрашиваемый Банком России,— часть группы «со сбережениями».

Во всяком случае, совпадение частных и профессиональных мнений о будущей инфляции вряд ли случайно, поскольку по крайней мере с понятием баланса спроса и предложения эти группы знакомы много лучше, чем основная масса населения РФ.

Дмитрий Бутрин