Глава Бурятии «выразил респект» папе римскому за извинения

Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал решение Ватикана принести извинения российской стороне за высказывание папы римского Франциска о жестокости чеченцев и бурятов. Он назвал это достойным шагом и выразил понтифику «респект».

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Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Глава Бурятии Алексей Цыденов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Надо отдать должное Ватикану, папе римскому за такой шаг, зная, какая информационная истерия происходит на Западе, когда в эфир уходит только то, что очерняет Россию… Папе респект»,— сказал господин Цыденов в эфире RT.

28 ноября понтифик, комментируя ввод российских войск на Украину, сказал, что, «как правило, самыми жестокими, пожалуй, являются те, кто из России, но не придерживается русской традиции, такие как чеченцы, буряты и так далее».

Позже папа римский объяснил, что говорил о традиции русского гуманизма. «Я хотел дать понять, что жестокости войны не исходят из русской души. Я всегда стремился к тому, чтобы спасти русский народ, потому что убежден: у него великое призвание»,— уточнил понтифик.

15 декабря МИД России проинформировал о получении от Ватикана извинений. Официальный представитель министерства Мария Захарова заявила, что инцидент полностью исчерпан.

Милена Костерева