Папа римский объяснил главе Союза староверов свои слова о жестокости бурят и чеченцев

Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявил «РИА Новости», что в переписке попросил папу римского Франциска объяснить слова о жестокости бурят и чеченцев, участвующих в военной операции на Украине. Как утверждает господин Севастьянов, понтифик ответил, что пытался показать, что жестокость «не исходит из русской души».
Папа римский Франциск
Фото: Remo Casilli, Reuters
По словам главы Союза староверов, папа римский заявил, что СМИ дали «свою интерпретацию» его высказывания. «Когда я говорил о России, я говорил о традиции русского гуманизма, цитируя Достоевского. Я хотел дать понять, что жестокости войны не исходят из русской души. Я всегда стремился к тому, чтобы спасти русский народ, потому что убежден: у него великое призвание»,— привел ответ папы римского Леонид Севастьянов.
Господин Севастьянов убежден, что «дискредитировать» главу Римско-католической церкви пытается «мировое оружейное лобби». «У этого лобби есть агенты, и в СМИ тоже. Оно всячески будет срывать любые миротворческие инициативы папы, дискредитируя его, искажая его слова»,— сказал глава Всемирного союза староверов. О каких СМИ идет речь, он не уточнил.
В ноябре папа римский, комментируя военные действия на Украине, сказал, что, «как правило, самыми жестокими, пожалуй, являются те, кто из России, но не придерживается русской традиции, такие как чеченцы, буряты и так далее». Его слова осудили МИД РФ, глава буддистов России XXIV пандито хамбо-лама Дамба Аюшеев, глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов и глава Чечни Рамзан Кадыров. Посол РФ в Ватикане выразил протест.
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