Папа римский объяснил главе Союза староверов свои слова о жестокости бурят и чеченцев

Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявил «РИА Новости», что в переписке попросил папу римского Франциска объяснить слова о жестокости бурят и чеченцев, участвующих в военной операции на Украине. Как утверждает господин Севастьянов, понтифик ответил, что пытался показать, что жестокость «не исходит из русской души».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Папа римский Франциск

Фото: Remo Casilli, Reuters Папа римский Франциск

Фото: Remo Casilli, Reuters

По словам главы Союза староверов, папа римский заявил, что СМИ дали «свою интерпретацию» его высказывания. «Когда я говорил о России, я говорил о традиции русского гуманизма, цитируя Достоевского. Я хотел дать понять, что жестокости войны не исходят из русской души. Я всегда стремился к тому, чтобы спасти русский народ, потому что убежден: у него великое призвание»,— привел ответ папы римского Леонид Севастьянов.

Господин Севастьянов убежден, что «дискредитировать» главу Римско-католической церкви пытается «мировое оружейное лобби». «У этого лобби есть агенты, и в СМИ тоже. Оно всячески будет срывать любые миротворческие инициативы папы, дискредитируя его, искажая его слова»,— сказал глава Всемирного союза староверов. О каких СМИ идет речь, он не уточнил.

В ноябре папа римский, комментируя военные действия на Украине, сказал, что, «как правило, самыми жестокими, пожалуй, являются те, кто из России, но не придерживается русской традиции, такие как чеченцы, буряты и так далее». Его слова осудили МИД РФ, глава буддистов России XXIV пандито хамбо-лама Дамба Аюшеев, глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов и глава Чечни Рамзан Кадыров. Посол РФ в Ватикане выразил протест.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер