Бизнес считает чрезвычайный ущерб

Следователи задержали третьего фигуранта дела о пожаре в OBI в Химках, им оказался начальник участка строительной фирмы, которая работала в гипермаркете. Ранее еще двумя подозреваемыми стали прораб и сварщик. Следственный комитет посчитал, что они работали с нарушением правил безопасности, из-за чего огромный магазин полностью сгорел. Гипермаркет находился в торговом центре «Мега Химки». Его после пожара временно закрыли, и другие арендаторы до сих пор не могут оценить последствия ЧП для своего бизнеса. Подробности — у Владимира Расулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Пожар, который поглотил 18 тыс. кв. м OBI, на время опустошил и остальную часть торгового центра «Мега Химки». Спустя пять дней на месте ЧП продолжали работать специальные службы. Внутрь не могли попасть ни работники, ни посетители.

Продлятся эти ограничения или двери магазинов все же откроются, станет ясно не раньше четверга, 15 декабря, пояснили в контакт-центре ТЦ «Мега Химки»: «Основное здание торгового центра не пострадало, только магазин OBI. Соответственно, там нет ни арендаторов, ни администрации, ни гостей. Туда никого не пускают».

Между тем ущерб от пожара в гипермаркете OBI может составить 20-30 млрд руб., указывали во Всероссийском союзе страховщиков. Но как это сказалось на других арендаторах? И насколько критичным для них стал вынужденный простой в преддверии новогодних праздников? Такие якорные для торгового центра в Химках компании, как, например, «М.Видео» и «Детский мир» воздержались от комментариев.

В сети магазинов re:Store, чья точка располагается в левой секции на первом этаже, в отдалении от сгоревшего OBI, оценить вероятный ущерб пока не успели. Большой проблемы для бизнеса от простоя там не видят, рассказала руководитель пресс-службы реселлера Людмила Семушина: «"Мега Химки" закрыта, и мы ждем информацию от арендодателя о том, что происходит, когда мы сможем прийти, посмотреть на наш магазин. Один магазин — не такая проблема для сети, в которой их 90. Конечно бы, хотелось, чтобы он работал, но на сегодняшний день это не критично».

На втором этаже торгового центра «Мега Химки» расположился книжный магазин «Читай-город». Как сообщили “Ъ FM” в этой сети, их точка после пожара в OBI не пострадала, но с 9 декабря она закрыта, и когда возобновит работу, пока неясно. Впереди же Новый год, поэтому, так или иначе, придется поднимать перед торговым центром вопрос о компенсации за простой, отметила руководитель пиар-службы «Читай-города» Елена Абрамова:

«Сейчас высокий сезон продаж, идет предновогодняя кампания. И, конечно, мы несем финансовые убытки.

Как правило, при возникновении подобных чрезвычайных ситуаций арендаторы обращаются к арендодателю с вопросом о компенсации или разделении убытков. И как только наш магазин снова начнет работать, компания поднимет этот вопрос».

А неподалеку от «Читай-города» на втором этаже посетители ТЦ «Мега Химки» до пожара в OBI могли посмотреть кино в «Синема Парке». Январские праздники для этого бизнеса — горячая пора по выручке, и открыться хотелось хотя бы к ним, подчеркнул гендиректор объединенной сети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин. Между тем, по его словам, последствия пожара в OBI еще предстоит оценить:

«Для нас критично открыться как минимум в последней декаде декабря. Если пострадали, скажем, экраны или какое-нибудь технологическое оборудование, то это многомиллионные потери.

Но сейчас мы с какими-то претензиями к ТЦ "Мега" обращаться не будем, потому что это реально трагедия для всех».

Впрочем, возникает вопрос, как спрогнозировать убытки арендаторов ТЦ «Мега Химки». По данным “Ъ“, все самые крупные гипермаркеты столицы и Подмосковья за год потеряли четверть посетителей. А по сравнению с допандемийным 2019-м разрыв достиг почти 40%.

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