Росбанк приостановил операции в долларах и евро после попадания под санкции

Росбанк временно прекратил операции в долларах, евро и дирхамах после попадания под санкции США. В финансовой организации пояснили, что пошли на такие меры, чтобы обезопасить средства клиентов.

«В сложившейся обстановке мы приостановили операции в долларах США, евро и дирхамах... так как пока не можем предложить маршрутизацию, позволяющую гарантировать, что средства клиентов не будут заблокированы иностранными банками-корреспондентами»,— говорится в сообщении банка в Telegram.

Вчера, 15 декабря, США расширили санкции. В частности, в список внесли Росбанк и бизнесмена Владимира Потанина. В ноябре «Интеррос», принадлежащая предпринимателю, передала благотворительному фонду 47,5% акций Росбанка. Ранее господин Потанин в интервью РБК объяснял это в том числе защитой банка от санкционных рисков.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Полина Собакина