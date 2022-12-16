Власти Бердянска сообщили о диверсии на железной дороге

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей Бердянска Запорожской области за диверсию на железной дороге (ч. 1, ст. 281 УК РФ). Повреждены линии связи и оборудование системы координации ж/д-движения. Об этом сообщили «РИА Новости» в силовом ведомстве.

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны два жителя города Бердянск. Ими была совершена диверсия на железнодорожном полотне. Злоумышленники повредили электрооборудование системы координации движения ж/д-транспорта, а также линии связи. Также положили на железнодорожное полотно столб, чтобы организовать сход состава с рельсов»,— следует из сообщения.

По словам одного из участников диверсии, они порезали линии электропередач, оторвали опору столба, а после бросили ее на железнодорожное полотно. «Столб свалил чтобы помешать ВС РФ, он снабжает жд, она важна»,— сказал задержанный.

13 декабря в Бердянске подорвали ЛЭП из-за чего без электроснабжения остались более 10 тыс. абонентов. Как сообщил мэр города Александр Сауленко, неизвестные заложили взрывное устройство и установили на ЛЭП тротиловые шашки.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Полина Собакина