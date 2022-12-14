Более 10 тыс. абонентов остались без света из-за подрыва ЛЭП в Бердянске

В городе Бердянске Запорожской области неизвестные подорвали опору ЛЭП, в результате чего без электроснабжения остались более 10 тыс. абонентов. Мэр города Александр Сауленко называет происшедшее терактом и утверждает, что подрыв осуществили «прихвостни украинских оккупантов».

По словам господина Сауленко, инцидент произошел вчера, 13 декабря, в 20:30 (мск) в районе микрорайона «Коса». Неизвестные подорвали трансформаторную подстанцию «путем закладки безоболочного взрывного устройства у входа», а также опору ЛЭП в прибрежной зоне, «установив на ней накладные заряды в виде тротиловых шашек».

По словам мэра, из-за взрыва без электроснабжения в настоящее время находятся микрорайон «Коса» и часть микрорайонов «8 марта» и «Колония». Без света остаются 10 тыс. абонентов, сотрудники «Таврия-энерго» восстанавливают электроснабжение, сообщил мэр.

Он заявил, что на месте взрыва обнаружены улики, указывающие на причастность к преступлению «конкретных личностей», поиск которых ведется правоохранительными органами.

В сентябре в контролируемой российскими войсками Запорожской области, в которую входит Бердянск, прошел референдум по вопросу вхождения в состав России. Большинство участников плебисцита одобрили присоединение к РФ.

30 сентября Владимир Путин подписал договоры о вхождении Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР в состав России.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов