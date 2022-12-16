«Незаменимых работников, как известно, не бывает»

Судьба так называемых удаленщиков стала одной из самых обсуждаемых тем уходящей недели. Сенатор Андрей Клишас ранее сообщил о подготовке законопроекта о полном запрете дистанционной работы из-за границы для госслужащих, работников транспорта и сферы информбезопасности. Однако против такого подхода выступили в Минцифры, так как увидели в этом риск замедления технологического развития. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что оптимальное решение будет найти непросто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В российской властной вертикали относительно неожиданно возникла дискуссия на достаточно острую тему. Рассуждения, конечно, звучали и раньше, но вот стали появляться конкретные инициативы и, соответственно, реакция на них. Речь идет о том, как быть с уехавшими из Российской Федерации гражданами. Много было на этот счет угрожающих заявлений, мол, нечего с ними церемониться, давайте поступать по всей строгости. Но, с другой стороны, нельзя же всех грести под одну гребенку, у нас же все по справедливости делается. Однако раздражение в обществе, вернее, в определенной его части на этот счет, судя по всему, имеется. И на это как-то приходится реагировать.

Более того, как известно, есть и такие граждане, которые мало того что уехали из страны, так еще и продолжают удаленно работать на российские компании и зарплату получают. Хорошо устроились, ничего не скажешь. И вот сенатор Андрей Клишас заявил об инициативе законодателей, суть которой в том, чтобы этой возможности таких сотрудников лишить, ну или хотя бы тех, кто работает на государство.

Однако предложение не было поддержано в Минцифры. Причина проста — оно чревато замедлением темпов развития прогрессивных технологий. У нас и так с этим не сказать чтобы все ладно, а так, глядишь, показатели совсем просядут. И что тогда делать? В итоге чиновники сейчас предлагают следующее — нужно все это спустить на уровень работодателей, пусть они сами решают. Но, кажется, это слишком технократично: россияне, работающие за границей, ведь не просто уехали, они нехорошо поступили по отношению к родной стране, мягко говоря. Но вместе с тем хорошему специалисту совсем не просто найти замену, — это не секрет.

В итоге вот ведь какая интересная картина вырисовывается: уехавший гражданин, с одной стороны, для экономики полезен, а, с другой, чуждый элемент, идеологически ненадежный. Вроде бы наказать его надо по принципу «с глаз долой — из сердца вон», но тогда непонятно, кто больше пострадает — представитель «пятой колонны» или родное государство. Кроме того, так выходит, что чуждые элементы почему-то в основном образованные, ценные и, главное, нужные сотрудники.

На этот вопрос сложно однозначно ответить. Впрочем, незаменимых работников, как известно, не бывает. Конечно, можно попытаться найти некий баланс и сделать так, чтобы люди сами вернулись назад, на свои насиженные рабочие места и продолжили бы двигать технический прогресс в России вперед. Но оставим этот вопрос открытым, пусть власти в результате дискуссии найдут нужное решение.

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