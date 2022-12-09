«Яндекс» включает гибридный режим

«Яндекс» просит покинувших Россию сотрудников вернуться в офис. Компания объявила, что переходит на гибридный формат работы. При этом полностью удаленка не отменяется, но несколько дней сотрудник должен проводить в офисе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как пишет издание The Bell (Минюст считает его иноагентом) со ссылкой на источники, идея исходила лично от бывшего главы группы в России Тиграна Худавердяна, который покинул пост из-за санкций, но остался в руководстве «Яндекса». В частности, топ-менеджера беспокоит, что эффективность работы в коллективах, где большая часть сотрудников трудится дистанционно, падает. Запрет на удаленку уже практикуется в некоторых российских компаниях, например, в «Сбере» и «Лаборатории Касперского». “Ъ FM” направил запрос в «Яндекс».

Причиной такого решения корпорации могли стать и внутренние изменения, пояснил аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын: «Многие компании возвращают сейчас работников в офисы, в том числе и те, которые декларировали полупринудительный переход большой части коллектива на удаленную работу. Я бы сказал, что это довольно печально, потому что уже лет 20, наверное, шел разговор о том, как это хорошо и выгодно, когда сотрудники могут трудиться из дома.

Что касается "Яндекса", то это особенная в определенном смысле компания в нашей стране. Хорошо известно, как много в ней значит человеческий капитал. Там нужны программисты, способные решать очень сложные задачи, которыми никто еще не занимался. Для работы с типовыми проблемами всегда можно найти специалистов. "Яндекс" сейчас — это корпорация с колоссальными оборотами и быстро снижающейся маржинальностью, и перед ней остро стоит задача найти эффективную экономическую модель. Так что для тех сотрудников, которые действительно ценны, в компании найдут различные варианты работы, вплоть до частных самолетов, которые будут их доставлять куда им нужно».

Зарубежные офисы у «Яндекса» есть в Армении, Грузии, Казахстане, Узбекистане, Сербии. В ближайшие месяцы откроется еще один — в Турции, говорят собеседники The Bell. Однако в хабах рекомендовано работать тем, кто развивает бизнес в конкретной стране. Решение «Яндекса» перевести сотрудников на частичную удаленку может закрепить тренд среди крупных компаний, а это скажется на российском рынке труда, отметил партнер компании FutureToday Денис Каминский:

«"Яндекс" — флагман индустрии, на него смотрят те компании, которые, например, сомневались в том, переходить ли им на удаленную работу. Так что и тут они будут решать, вводить у себя некий гибридный график или возвращать людей в офисы. Но это, конечно, не соответствует желанию самих сотрудников.

Так что не исключено, что такие компании будут сталкиваться с негативом и увольнением персонала.

Это связано с работниками, которые трудятся как в России, так и за ее пределами. Такой тренд поспособствует перетеканию части сотрудников, особенно в IT-сфере, из одних компаний в другие, да и увольнению их в никуда и переходу на фриланс».

9 декабря Алексей Кудрин, ушедший с поста главы Счетной палаты, сообщил, что начал работу в «Яндексе» советником по корпоративному развитию. Крупнейшим акционером компании с правом голоса будет фонд, в который войдет Кудрин и трое неназванных топ-менеджеров, писал The Bell.

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Яна Загоровская