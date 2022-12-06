Удаленке очертят границы

В Госдуме намерены обсудить с работодателями и профсоюзами ограничения для уехавших за границу. Таким образом депутаты отреагировали на заявления сенатора Андрея Клишаса, который предложил ужесточить налоговый режим для покинувших Россию граждан и ограничить возможность удаленной работы сотрудникам особенно чувствительных сфер. Но многие компании и так относятся к дистанционному формату скептически, особенно если речь идет о работе из-за рубежа. Что именно не устраивает бизнес? Об этом — Елена Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщало издание Forbes, летом 2022 года «Лаборатория Касперского» предложила своим сотрудникам, пожелавшим уехать за рубеж, два варианта: остаться в России или уволиться. Сейчас такой подход, похоже, становится трендом. По данным опроса группы «Анкор», только треть компаний нормально отнесется к тому, что сотрудник захочет работать из-за границы.

И такая позиция вполне объяснима, отметила гендиректор кадрового агентства ProPersonnel Татьяна Долякова: «Ситуация меняется каждый день, и нужно, чтобы сотрудники могли всегда оперативно на это реагировать. А если они работают удаленно, то, например, не могут присутствовать на совещаниях и быстро перестраивать свою работу. Кроме того, надо учитывать, что крупные компании, особенно в госсекторе, банковской сфере и IT, владеют персональными данными. Тут очень высоки риски потери этой информации. Сейчас рынок принадлежит работодателю, поэтому если сотрудник не готов работать из офиса, то ему могут и отказать».

Собеседники “Ъ FM” говорят, что безопасность — вообще слабое место удаленной работы. И при этом неважно, где находится человек: на подмосковной даче или кипрском пляже. Многие, кстати, не только россияне, предпочитают скрывать факт отъезда за рубеж. В этом признались две трети участников опроса международной компании Topia. Но определить, откуда на самом деле работает человек, не составляет особого труда, подчеркнул консультант по интернет-безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий:

«Можно убрать возможность удаленного подключения, причем разделить это по геолокации, то есть будет блокироваться только доступ из-за рубежа. Использование VPN тоже достаточно легко идентифицируется. Работа за границей с российскими сервисами — это сама по себе нетривиальная задача, потому что их по большому счету уже и не осталось. В этом случае сеть придется разворачивать на базе одного из облачных провайдеров. Да и доступ к такого рода VPN-подключениям может быть легко заблокирован».

Кроме всего прочего, компании могут не отпускать сотрудников за рубеж и из-за особенностей налогообложения. Через полгода проживания за границей человек должен получить статус резидента, и тогда, согласно российским законам, ставка НДФЛ для него меняется с 13% до 30%. На практике же этом механизм отрегулирован не до конца. Так, в Минфине ранее заявляли, что уехавшие за рубеж россияне могут фактически вообще не платить налоги. И этот пробел ведомство только планирует закрыть.

Так или иначе, ФНС может заинтересоваться сотрудниками на удаленке уже сейчас, рассказала управляющий партнер юридической компании Sona Private Consulting Наринэ Беглярова: «Ответственность за начисление НДФЛ несет работодатель. Если из-за невнимательности он, например, при выплате зарплаты, обозначит сотрудника как резидента другой страны, то в рамках проверки может быть легко установлено, что человек работает на удаленке. В этом случае можно произвести сравнительный анализ с другой отчетностью, в частности, со страховыми взносами, можно запросить табель рабочего времени и учета нахождения на предприятии. Если налоговики обнаружат, что есть какое-то несоответствие, то при отсутствии ответа или уточненных расчетов со стороны работодателя они могут принять меры».

Тем не менее в некоторых странах — от Коста-Рики до Хорватии — считают, что удаленной работе мешать не надо. Здесь вводят специальные визы для так называемых цифровых кочевников. По данным агентства Bloomberg, с 2020 года такие программы запустили 30 государств, еще 12 сделают это в ближайшее время.

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