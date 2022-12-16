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Коммерсантъ FM
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Шольц: ЕС не будет препятствовать экспорту российского зерна и удобрений

Евросоюз (ЕС) не намерен мешать экспорту российского зерна и удобрений, так как это важно для продовольственной безопасности в мире, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он отметил, что эта договоренность была достигнута между Россией и ООН, и ЕС также обязался ее соблюдать.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Фото: Johanna Geron, Reuters

Олаф Шольц

Фото: Johanna Geron, Reuters

Господин Шольц обсудил эту тему на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Канцлер считает, что было бы лучше перевозить большие объемы морским путем. «И это с самого начала было связано с четким обязательством генерального секретаря ООН о том, что российское зерно и российские удобрения также могут экспортироваться»,— уточнил он (цитата по ТАСС).

Зерновая сделка была согласована Россией и Украиной в июле при участии Турции и ООН. В ноябре ее автоматически продлили на 120 дней. Москва неоднократно жаловалась, что часть сделки, гарантирующая обеспечения вывоза российских удобрений, не выполняется. 12 декабря МИД России заявил о необходимости скорректировать зерновую сделку. На следующий день «Уралхим» сообщил о работе над разблокировкой экспорта российского аммиака через Одессу.

Лаура Кеффер

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