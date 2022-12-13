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Коммерсантъ FM
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Совладелец «Уралхима» Мазепин рассказал о работе над разблокировкой экспорта российского аммиака через Одессу

Основатель и бывший мажоритарный владелец крупнейшего российского производителя удобрений «Уралхима» Дмитрий Мазепин рассказал подробности плана по разблокировке экспорта аммиака через украинский порт. Речь идет о поставках по трубопроводу, который соединяет завод «Тольяттиазот» («Уралхим» является его материнской компанией) с портом Одессы. По его словам, план он представил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в ноябре.

«Я попросил помощи по дипломатическим каналам, чтобы еще раз пересмотреть те соглашения, которые были подписаны в Стамбуле относительно зерновой сделки по возобновлению поставок аммиака»,— напомнил господин Мазепин в интервью Financial Times (FT) детали встречи с президентом. По его словам, стамбульское соглашение включало обязательство возобновить экспорт аммиака (ключевой ингредиент в производстве нитратных удобрений).

Согласно плану, американская или другая нероссийская торговая компания, «выбранная из числа трех или четырех ведущих международных трейдеров», закупит аммиак в России и транспортирует его через Украину в порт Одессы, откуда он будет отправлен через Черное море. Дмитрий Мазепин заявил, что экспорт может начаться немедленно, добавив, что около 80% продукции будет направляться в африканские страны. «Мы готовы возобновить прокачку»,— отметил он. ООН рассчитывает, что восстановление объемов производства аммиака приведет к снижению мировых цен.

После того как в марте Евросоюз ввел против него индивидуальные санкции, господин Мазепин сократил свою долю в «Уралхиме» до 48%, что ниже контрольного порога, и ушел с поста гендиректора компании, напоминает FT.

На Россию приходится 10% мирового производства химических и минеральных удобрений и около 16% экспорта. Что касается вывоза аммиака, то, по словам Дмитрия Мазепина, к концу следующего года «Уралхим» для отгрузки товара планирует запустить порт в Тамани.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «"Уралхим" прощупал почву».

Мария Федотова

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