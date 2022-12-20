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Часы Porsche Design Chronograph 1 – 911 Dakar

На недавнем автосалоне в Лос-Анджелесе компания Porsche представила свою мировую премьеру — новый 911 Dakar, возрождая легенду о самом знаменитом автомобиле этого легендарного ралли: раллийная модификация Porsche 911 впервые одержала победу в общем зачете ралли Париж — Дакар в 1984 году.

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Фото: Porsche

Фото: Porsche

Фото: Porsche

Фото: Porsche

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Фото: Porsche

Фото: Porsche

Фото: Porsche

Фото: Porsche

В честь нового автомобиля подразделение Porsche Design выпустило эксклюзивные автомобильные часы Chronograph 1 — 911 Dakar. И это тоже дань славной истории бренда — сорок лет назад именно в Porsche Design придумали делать хронографы из титана, совершив революцию в часовой индустрии. Над корпусом Chronograph 1 — 911 Dakar конструкторы работали пять лет — он изготовлен из карбида титана. Этот суперинновационный материал еще легче титана, он гипоаллергенный, не подвержен какому-либо видимому процессу старения и устойчив к любым царапинам. Включая мельчайшие, вызванные мелким песком, что важно, когда гонки проходят в пустыне.

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Фото: Porsche

Фото: Porsche

Фото: Porsche

Фото: Porsche

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Фото: Porsche

Фото: Porsche

Фото: Porsche

Фото: Porsche

Получая поздравления за выдающуюся работу, команда конструкторов Porsche Design скромно отметила, что всего лишь строго следовала новаторскому духу основателя компании Фердинанда Порше, который однажды сказал: «Мне доставляет удовольствие сделать лучше».

Наталья Афанасьева

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