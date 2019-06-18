Самый первый

Машина, о которой я попытаюсь здесь рассказать, настолько уникальна, что взбудоражила мысль, заставила подумать о вещах, напрямую с ней не связанных. Часть из этих мыслей будет весьма личного свойства, будем считать их рассуждениями на тему.

Игорь Шеин

Начну немного издалека. Есть такой французский фильм, "Искатели приключений", про молодых беспечных романтиков в исполнении Алена Делона и Лино Вентуры. Помимо всех остальных забот, герой Вентуры лазил по автосвалкам и собирал в гараже гоночный автомобиль. Чтобы потом на сделанной, в сущности, из чего бог послал адской колеснице устанавливать рекорды скорости. И это смотрелось в те времена нормально. Все понимали, что машина может убить, но как-то не об этом думали. Примерно так воспринимался в ХХ веке любой автоспорт, включая Формулу 1.

Отто Мате родился в 1907 году и оставил этот мир восемьдесят восемь лет спустя. Прожил долгую и удивительную жизнь. Непостижимую по сегодняшним представлениям, если мы говорим об автогонках. Он был полным безумцем. В возрасте двадцати семи лет Отто попал в аварию на мотогонках в Граце, и его правая рука оказалась на всю жизнь парализована. Про мотоциклы пришлось забыть. Но он не угомонился. Мате пересел на автомобиль и продолжил гоняться. В 1949 году он купил Type 64 у Фердинанда Порше. Перестроил руль на правую сторону, чтобы рулить левой и ею же переключать передачи. Гонялся на нем, опять попадал в аварии. Недавно покинувший нас великий Ники Лауда неоднократно описывал Мате как кумира своего детства. Представляете? И это говорил человек, вернувшийся в Гран-при буквально с того света!

Компания Porsche сделала три экземпляра модели под названием Type 64 специально ради 1500-километровой гонки между Берлином и Римом, запланированной на сентябрь 1939 года. Фото: RM Sotheby's

На аукцион будет выставлено значительное количество не столько запчастей, сколько "останков" от первых двух Type 64. Некоторые источники утверждают, что автомобили "убили" американские солдаты после победы в войне. От души покатались! Фото: RM Sotheby's

Времена не выбирают

Никто в здравом уме не ратует за то, чтобы автогонки стали вновь смертельно опасными. Когда, к примеру, легендарный Джеки Стюарт почти в каждом интервью вспоминает о том, какой опасной Формула 1 была раньше и какой безопасной она стала сейчас, он ведь не призывает к прошлому. Он просто призывает нас не забывать, какие тогда были времена, какие тогда были гонки, какие люди и какие машины.

Один раз я, кстати, прокатился на такой машине. Это был Mercedes 300 SLR Стирлинга Мосса, на котором он победил в ралли Mille Miglia в пятидесятых. Тот самый 300 SLR. Не уверен, что это был оригинал, возможно, копия, но ощущения были что надо.

Эксперт из "Мерседес Классик Центра" катал счастливчиков по перекрытому серпантину в Шварцвальде. Поскольку машина была из музея, водитель не разгонялся более "ста", хотя казалось, что ехал быстрее. Вы сидите как в байдарке, тело наполовину торчит из кокпита. Единственное средство безопасности - очки, даже на шоссе песок и мелкие камешки лупят по лицу, а Мосс, между прочим, мчал местами по грунтовке. Тоннель между креслами раскалился так, что можно было жарить на нем яичницу. На поворотах мы вывешивались наружу для баланса - кресел с боковой поддержкой тогда еще не придумали, ремней тоже.

Представители RM Sotheby's называют Type 64 «самым значительным из сохранившихся фрагментов истории проектирования Porsche».

Разработанный теми же инженерами, которые создавали Porsche 356, кузов Type 64, как самолет, полностью покрыт съемными панелями из алюминиевого сплава. Фото: RM Sotheby's

Фото: RM Sotheby's

Как Стирлинг Мосс гнал на таком аппарате несколько часов подряд, с убитыми уже через пятнадцать минут после старта тормозами и на бешенных даже по нынешним меркам скоростях, представить нынче невозможно.

Зато в Европе можно до сих пор видеть семидесятилетних мужиков, которые гоняются на таких ретрокарах. Однажды я был на гонке "Ле-Манн Классик" - по сути, это парад ветеранов. Но это сегодня. А когда-то все было по-честному: они садились в алюминиевую сидушку с дырочкой под понятно каким местом и уносились навстречу судьбе на все 24 часа гонки. Ночью и сейчас мчать не сахар, а тогда? Причем скорости на прямых были вполне сопоставимы с сегодняшними.

Это потрясает. Как и потрясает автомобиль, который перед вами. От него буквально брызжет на тебя безумием автоспорта тех лет. Не говоря уже о том, что из мастерской, где его построили, в будущем получилась компания, которая делает теперь лучшие в мире спортивные автомобили.

Известно, что Отто Мате был вынужден переставить руль и педальный узел направо, поскольку мог управлять только левой рукой. Следующий владелец вернул органы управления на прежнее место. Фото: RM Sotheby's

Фото: RM Sotheby's

Некоторые фрагменты тел первых двух разбитых Type 64 красиво проржавели от длительного хранения и вполне могут быть выставлены на белых стенах художественной галереи в качестве произведения искусства. Фото: RM Sotheby's

Перипетии Type 64

Однажды на вопрос об автономном управлении один из менеджеров Porsche мне ответил, что Porsche 911 будет последним спортивным автомобилем на планете, который управляется человеком. А когда это произойдет - посмотрим.

Хотя автомобиль, который, возможно, войдет в историю как самый дорогой из сделанных руками инженеров Porsche, и создавался в стародавние времена, но задачи при создании спорткаров с тех пор не сильно изменились. Думали о том же самом фактически: как снизить вес, добиться как можно меньше "кило на лошадь", понизить центр тяжести, улучшить аэродинамику, быстрее проехать круг, эффективнее тормозить.

Известно, что самый первый автомобиль Porsche под индексом 356 был построен в 1948 году. Известно также, что до войны компания Porsche сделала три экземпляра модели под названием Type 64 специально ради 1500-километровой гонки между Берлином и Римом, запланированной на сентябрь 1939 года. Эта гонка никогда ранее не проводилась, ее целью было воспеть немецкие автобаны, а также привлечь внимание к запуску народной малолитражки KdF Wagen (Kraft durch Freude, "сила через радость", нем.). KdF - предшественник Volkswagen Kafer, он же Beetle, он же "Жук" - был разработан Порше. Естественно, на него же возложили заботы и по созданию фактически гоночного KdF. Гонка в итоге не состоялась, поскольку началась война.

Учитывая, что выпуск "Жука" стартовал в 1938 году, а Porsche 356 появился лишь десять лет спустя, к Type 64 прикован особый интерес. Разработанный теми же инженерами, которые создавали 356-й, он, как самолет, полностью покрыт съемными панелями из алюминиевого сплава. Мощность четырехцилиндрового двигателя с воздушным охлаждением составляла 32 л. с. Этого было достаточно, чтобы разогнать легкий автомобиль под 150 км/ч.

Тканевая обивка машины - полностью оригинальная. А это исключительная редкость. Хороших чистящих средств тогда не было, и многие владельцы с легкостью ее меняли. То, что она уцелела на Type 64, - удивительно! Фото: RM Sotheby's

Тормоза гоночных автомобилей тех лет теряли эффективность уже через несколько минут после старта. Что вынуждало гонщиков их беречь, заходить в повороты боком, тормозить двигателем. Фото: RM Sotheby's

Таким образом Type 64 - это переходный автомобиль, недостающее звено, как многие его называют, соединяющее Volkswagen и Porsche. Первые два экземпляра звена канули в Лету, третьим пользовался лично Фердинанд Порше, и он оказался единственным уцелевшим после войны. После 1944 года компания была вынуждена переместить штаб-квартиру в австрийский Гмюнд, и Порше собственноручно приклеил по букве логотип PORSCHE на нос автомобиля перед регистрацией его в Австрии. Это случилось в 1946 году.

Позже Type 64 ремонтировался и реставрировался в Турине Пинин Фариной, основателем дизайнерского дома Pininfarina, а затем был продан австрийскому гонщику Отто Мате в 1948 году, который хранил его до самой смерти в 1995 году. Между прочим, в договоре купли-продажи он назывался Volkswagen Sport. Мате всегда тщательно ремонтировал машину. Единственное, чем он нарушил ее аутентичность - под конец зачем-то покрасил ее в бирюзовый цвет.

В 1997 году у Type 64 появился третий владелец. Им стал доктор Томас Грубер из Вены. Доктор Грубер - автор известной книги Carrera RS и один из самых уважаемых специалистов в мире по истории Porsche. И вот теперь Type 64 выставляется на торги, которые аукционный дом RM Sotheby's проведет 15-17 августа в Монтерее, Калифорния.

«С этим автомобилем новый владелец будет не только приглашен в первый ряд любого мероприятия Porsche - он сам будет первым рядом!»

Фото: RM Sotheby's

Задний мост. Вот такая "коляска" должна была выдержать гонку длиной в 1500 км по трассе между Берлином и Римом. И выдержала бы! Фото: RM Sotheby's

Чудом сохранившийся

Представители RM Sotheby's называют Type 64 "самым значительным из сохранившихся фрагментов истории проектирования Porsche" и рассчитывают, что он будет стоить около 20 млн долларов. Что сделает его самым дорогим автомобилем из когда-либо созданных Porsche.

"Без Type 64 не было бы Porsche 356, 550, 911, - говорит Маркус Гериг, специалист по автомобилям RM Sotheby's. - Это история происхождения Porsche, автомобиль, который породил легенду компании, неповторимая возможность посидеть в кресле Фердинанда Порше. С этим автомобилем новый владелец будет не только приглашен в первый ряд любого мероприятия Porsche - он сам будет первым рядом!"

Энди Прилл, авторитетный эксперт по марке, который осматривал Type 64, добавляет: "Я видел бесчисленное количество специальных Porsche в своей карьере, но ничего подобного не встречал. Я был очень внимателен при проверке подлинности этого Type 64 и его шасси. Потратив несколько дней, я убедился в том, что все ключевые компоненты автомобиля являются подлинными, все они были изготовлены в 1939-1940 годах. Это наиболее исторически значимый из всех автомобилей Porsche, и просто невероятно, что он в таком идеальном состоянии".

Type 64 создавался хоть и в стародавние времена, но задачи с тех пор не сильно изменились: как снизить вес, добиться как можно меньше "кило на лошадь", понизить центр тяжести, улучшить аэродинамику, быстрее проехать круг, эффективнее тормозить. Фото: RM Sotheby's

Все ключевые компоненты автомобиля являются подлинными, все они были изготовлены в 1939-1940 годах. Это наиболее исторически значимый из всех автомобилей Porsche, и просто невероятно, что он в таком идеальном состоянии. На фото внизу: утверждается, что логотип на передок клеил сам Фердинанд Порше. Фото: RM Sotheby's

Искусство продавать

Текущий ценовой рекорд марки на аукционных торгах составляет 14 млн 80 тыс. долларов, которые были выложены за Porsche 917K на аукционе Gooding Pebble Beach в 2017 году. 917K был потрясающим "гонщиком", но проданный автомобиль практически не видел реальных гонок - его цена взлетела до небес в основном из-за того, что его использовал Стив Маккуин во время съемок фильма "Ле-Ман".

Другим Porsche, преодолевшим планку в 10 млн, был гоночный Porsche 956 в ливрее Rothmans, который "ушел" к своему новому владельцу за 10 млн 120 тыс. долларов на аукционе 2015 года.

Самый высокий результат Porsche в аукционном доме RM Sotheby's составил 5 млн 945 тыс., которые были заплачены за участника ралли Париж - Дакар Porsche 959. Однако RM Sotheby's есть чем гордиться: в августе прошлого года они продали красный Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска за невероятные 48,4 млн долларов - на сегодня это самый дорогой автомобиль в мире. Type 64, конечно, на большее не претендует, хотя кто знает...

Кто знает, да. Никто не знал и не догадывался, что из Type 64 получится и на что он выведет. И каким в конце концов окажется легендарный сегодня бренд. Поэтому раскошеливайтесь, дамы и господа, второго шанса купить частицу великой истории, может, уже и не будет!