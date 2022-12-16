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Коммерсантъ FM
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США продлили разрешение на энергетические операции с российскими банками

Минфин США выпустил генеральную лицензию, позволяющую проведение связанных с энергоносителями сделок для российских банков, подпавших под санкции. Срок разрешения продлен до 16 мая 2023 года. В ноябре США устанавливали срок до 15 мая.

В обновленную лицензию (.pdf) включили Росбанк, против которого ввели санкции вчера, 15 декабря. Также операции разрешено проводить с Центробанком РФ, Внешэкономбанком, банком «Открытие», Совкомбанком, Сбербанком, ВТБ, Альфа-банком и любыми другими организациями, где им принадлежит доля в 50% и выше.

В документе уточняется, что под связанными с энергоносителями имеются ввиду сделки, затрагивающие добычу, транспортировку разных видов топлива, в том числе нефти и газа, а также угля, древесины или сельскохозяйственных продуктов, которые используют для производства биотоплива или урана в любой форме. Кроме того, это касается контрактов на производство и передачу электроэнергии, произведенной в том числе на ядерных и тепловых станциях или из возобновляемых источников энергии.

В санкционный список США накануне также внесли связанные с ВТБ компании, Владимира Потанина, вице-премьеров Андрей Белоусов и Дмитрий Чернышенко и несколько российских губернаторов. В Росбанке заверили, что санкции не окажут существенного влияния на его работу.

Лаура Кеффер

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