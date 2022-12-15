В Росбанке прокомментировали санкции США

Объявленные сегодня, 15 декабря, Вашингтоном санкции в отношении Росбанка не окажут существенного влияния на работу кредитной организации. Об этом говорится в комментарии банка, который есть в распоряжении «Ъ».

«Банк продолжает работать в стандартном режиме, производить все операции в рублях как дистанционно, так и в широкой сети офисов. Все условия обслуживания и тарифы по продуктам сохраняются»,— заявляет Росбанк, напомнив, что он «на протяжении многих лет непрерывно остается одним из самых надежных банков России».

«Мы убеждены в своей способности обеспечить бесперебойное и качественное обслуживание наших клиентов»,— заявили в банке.

США расширили список санкций против России, в него среди прочих попалb Росбанк. Также ограничения коснулись бизнесмена Владимира Потанина и его холдинга «Интеррос» (последнему принадлежит 47,5% Росбанка, еще 45% — у фонда Владимира Потанина). Росбанку дали время на сворачивание операций до 15 марта 2023 года.

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Мария Федотова