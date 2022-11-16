Русифицированные идут

Игровая студия Lesta Games, которая до начала военных действий на Украине была подразделением белорусской Wargaming, вложит в 2023 году $100–150 млн в развитие в России и Белоруссии проектов «Мир танков», «Мир кораблей», «Танки блиц» и новые игры. После выделения из Wargaming Lesta Games испытывает кадровый голод, а также нехватку инфраструктуры, признают в компании. Эксперты считают, что Lesta в любом случае потребуются новые проекты, так как Wargaming может отозвать лицензию на выпуск своих русифицированных продуктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Представитель российской игровой студии Lesta Games (ООО «Леста», издатель и разработчик онлайн-игр «Мир танков», «Мир кораблей», «Танки блиц») рассказал “Ъ”, что компания планирует вложить $100–150 млн (6–9 млрд руб.) собственных средств в развитие в 2023 году. Как пояснил “Ъ” продуктовый директор «Мира кораблей» Александр Ильичев, инвестиции пойдут на развитие и поддержку текущих продуктов, новые проекты, обновление инфраструктуры (в частности, Lesta требуется парк серверов) и наем около 400–450 новых сотрудников.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Леста» на 99% принадлежит гонконгской Lesta Hongkong LTD и на 1% «Леста Геймс Эдженси». Гендиректор компании — Малик Хатажаев. Выручка ООО «Леста» по итогам 2021 года составила 3 млрд руб. при чистой прибыли 255 млн руб. В штате на конец 2021 года было 529 человек.

Исходно «Леста» была российским подразделением белорусской студии Wargaming (World of Tanks, World of Worships, WoT Blitz) и занималась только разработкой World of Warships («Мир кораблей»). Но после начала военных действий на Украине и последовавших санкций Wargaming объявила об уходе с российского и белорусского рынков, а также вышла из капитала «Лесты». Последняя перешла к Малику Хатажаеву. Как говорят собеседники “Ъ”, близкие к сторонам сделки, Wargaming и «Леста» договорились о разделении брендов и рынков. Wargaming оставила за собой глобальный рынок, World of Tanks, World of Worships, WoT Blitz, а Lesta Games будет издавать те же игры, но под брендами «Мир танков», «Мир кораблей», «Танки блиц» в РФ и Белоруссии.

После того как Wargaming приняла решение об уходе с российского рынка, перед «Лестой» встала задача превратить подразделение, занимавшееся одним продуктом, в крупную студию, отметил господин Ильичев. Он признает, что для этого потребуется серьезное увеличение штата сотрудников. По словам топ-менеджера, сейчас потребность компании в маркетологах, менеджерах и других специалистах составляет 450–500 человек.

Александр Ильичев добавил, что «Леста» ведет переговоры о совместных проектах с рядом российских компаний, в том числе «Яндексом», «Ростелекомом» и игровыми студиями. В июне компания подписала меморандум с VK о сотрудничестве по развитию онлайн-игр.

Источник “Ъ”, близкий к Wargaming, говорит, что глобальная выручка компании от проекта World of Tanks доходила до $800 млн, при этом на РФ и Белоруссию приходилось около 50%: «Но это было в самые удачные годы. Думаю, что на конец прошлого года выручка по России составила до $300 млн». Собеседник “Ъ” полагает, что Lesta в любом случае придется выпускать новые продукты, так как продолжать зарабатывать только на «Мире танков» и «Мире кораблей» рискованно. По его мнению, вполне возможен сценарий, при котором Wargaming отзовет у Lesta лицензии на свои русифицированные игры.

Собеседник “Ъ” в крупной русскоязычной студии считает, что у Lesta не будет трудностей с созданием обособленных от Wargaming продуктов, если последняя передаст российской студии экспертизу по развитию танкового направления: «В противном случае Lesta придется готовить специалистов и технологии с нуля. Это долго, сложно и дорого, учитывая, что компания специализировалась на корабельном направлении».

После того как Lesta наберет штат под поддержку этих проектов, логичным выглядит расширение игровой вселенной в сторону самолетов либо поглощения более мелких компаний, выпускающих схожий контент, отмечает гендиректор «Менса VR» Сергей Невский. «Нельзя также исключать ситуации, при которой сама Lesta может быть поглощена более крупным игроком, к примеру VK, которая недавно продала игровое подразделение MyGames и обладает свободным капиталом»,— заключает он.

Никита Королев