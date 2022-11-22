Маркетплейсы в каждый дом

Финансовые маркетплейсы сталкиваются с целым рядом проблем при попытках запустить продажу ипотечных кредитов. Участники рынка говорят как о юридических, так и об организационных вопросах, включая нежелание банков сотрудничать при реализации выгодных продуктов. В ЦБ готовы обсуждать предлагаемые маркетплейсами изменения в регулировании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Опрошенные “Ъ” представители финансовых маркетплейсов рассказали о проблемах с запуском реализации ипотеки через их сервисы. Хотя многие участники рынка работают уже до двух лет и распространяют другие кредитные продукты, ипотека ни у кого не представлена.

Гендиректор АО «Открытый финансовый маркетплейс» (ОФМ) Дмитрий Гребнев подчеркивает, что ипотечная сделка — одна из самых сложных на рынке, в ней задействовано множество участников, включая банк, страховщика, оценщика, застройщика, подразделения Росреестра. «Все они должны быть в том или ином виде представлены на финансовой платформе, интегрированы с ней для возможности осуществления полностью цифровой сделки»,— подчеркивает топ-менеджер. По словам управляющего директора проекта «Финуслуги» Московской биржи Игоря Алутина, все продукты, представленные на платформе, требуют полной интеграции с IT-системами банка или, например, страховой компании, чтобы у потребителя «был максимально бесшовный и короткий клиентский путь».

Есть и юридические ограничения. «В настоящее время на платформе, с нашей точки зрения, невозможно зарегистрировать залог»,— отмечает господин Гребнев. Он считает необходимым внесение изменений в профильный закон или выпуск нормативного акта Банка России, регламентирующего «регистрацию залога на платформе как сопутствующую операцию». Также Дмитрий Гребнев считает целесообразным отменить запрет перевода средств в пользу третьих лиц, так как это создает дополнительный этап перечисления средств застройщику.

Ипотечный сегмент — один из крупнейших на рынке потребительского кредитования. По данным Frank RG, средний ежемесячный объем выдачи таких кредитов составил около 370 млрд руб., что сравнимо с выдачей кредитов наличными. Кроме того, у ипотеки самый большой в рознице средний счет. Именно поэтому она интересует маркетплейсы. Комиссия «Сравни.ру» и «Финуслуг» с каждого кредитного договора составляет 1,5–3% от суммы, «Банки.ру» — 2,5–3%, ОФМ — 4,5 тыс. руб.

В маркетплейсах уверяют, что клиенты «также получат свою выгоду». Поиск ипотеки через посредника будет интересен тем, кому «важно видеть сразу весь набор альтернатив на рынке и экономить время», отмечает директор по развитию бизнеса ОФП «Банки.ру» Кристина Хачикян. Разница даже в доли процента для ипотечного кредита дает существенную выгоду, добавляют в ОФМ.

Полноценная реализация этой задачи «зависит от позиции доминирующих банков, без которых адекватный продукт сделать не получится», признает заместитель гендиректора «Сравни» Алексей Грибков. Банкам сотрудничество с маркетплейсами дает возможность получить заявки от клиентов, которые в другом случае «обратились бы за ипотекой или в зарплатный банк, или же в тот, который рекомендовал застройщик», подчеркивает господин Гребнев. Однако заинтересованность лидеров рынка в сотрудничестве пока невелика. Например, Сбербанк не подключен ни к одному из маркетплейсов. В банке указывают на собственную ипотечную платформу — «Домклик», на которой проходят сделки в том числе по цифровой ипотеке.

В Банке России смотрят на желание маркетплейсов скорее благосклонно и допускают возможность модификации профильного закона, если участники рынка видят барьеры при проведении ипотечных сделок.

В то же время, говорит главный эксперт «Русипотеки» Сергей Гордейко, появление дополнительного посредника удорожает сделку для клиента. Господин Гордейко в целом считает излишним и даже рискованным упрощение доступа к таким сложным и дорогим продуктам: «Почему на рынке акций ЦБ вводит барьер в виде квалифицированных инвесторов, а на жилищном рынке к онлайн-сделкам готовы допустить всех покупателей и участников рынка?»

Ольга Шерункова