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Коммерсантъ FM
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Путин поручил продлить льготную ипотеку по 8% до июля 2024 года

Жители новых регионов смогут приобрести жилье в новостройках по ставке 2%

Президент России Владимир Путин заявил, что программа льготной ипотеки будет продлена до 1 июля 2024 года. Ставка по таким программам вырастет до 8%. Он также сообщил, что программы семейной ипотеки со ставкой под 6% станут доступны для семей с двумя детьми, не достигшими 18 лет. Кроме этого, господин Путин предложил предоставлять ипотеку по 2% для строительства нового жилья в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

«Мы продлим льготную ипотеку по всей территории России до 1 июля 2024 года, при этом ставка по ней будет чуть повыше, увеличится до 8%»,— сказал Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Заявления Путина на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Главное

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«Особое решение предлагаю для новых регионов юго-запада России: Донецкой, Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Для жителей этих субъектов Федерации предлагаю предоставлять ипотеку для нового строительства, то есть жилья в новостройках по льготной ставке в 2%»,— добавил он.

Владимир Путин также поручил распространить промышленную ипотеку на строительство и модернизацию объектов недвижимости. Сейчас такие программы доступны только для покупки производственных площадей.

Семейная ипотека была запущена в начале 2018 года. Получить ее могут семьи, ребенок в которых родился в период с 1 января 2018-го по 31 декабря 2023 года. В октябре правительство продлило ее до 1 июля 2022.

Программа льготной ипотеки должна завершиться 31 декабря 2022 года. Сейчас льготная ипотека доступна всем категориям граждан на первичное жилье на срок от 3 до 30 лет и под 6-7% годовых. Максимальная сумма — 12 млн руб. для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн руб. — для остальных регионах. Глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что в правительстве обсуждается модификация программ льготной ипотеки.

Подробнее — в материале «Ъ» «Льготная ипотека попала под реновацию».

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