Цена нефти Urals составила $57,49 в ноябре—декабре

Средняя цена нефти марки Urals в период с 15 ноября по 14 декабря составила $57,49 за баррель. Об этом сообщает Минфин.

Urals — российская марка экспортной нефтяной смеси.

«Согласно расчетам Минфина России, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января 2023 года понизится на $26,6 и составит $16,7 за тонну»,— также сообщает Минфин.

В январе—сентябре 2022 года средняя цена составляла $80,58 за баррель,

в январе—октябре — $79,57 за баррель,

в январе—ноябре — $78,32 за баррель.

5 декабря вступил в силу потолок цен на нефть, это решение приняли страны ЕС, G7 и Австралия.

8 декабря стоимость Urals составляла $43,73 за баррель, сообщало агентство Bloomberg. Агентство отметило, что Urals торгуется значительно ниже потолка, установленного в Евросоюзе и странах G7.

Мария Федотова