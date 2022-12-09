Bloomberg: цена отгрузки нефти Urals на Дальнем Востоке почти на $20 ниже ценового потолка

Стоимость российского сорта нефти Urals в среду, 8 декабря, составляла $43,73 за баррель, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Argus Media. При этом нефть российского сорта ESPO торгуется по $67,11 за баррель, пишет Bloomberg. Агентство отмечает, что Urals торгуется значительно ниже потолка, установленного в Евросоюзе и странах G7.

Аналитики Bloomberg отмечают, что стоимость российской Urals должна снизиться из-за потери европейских рынков, растущих ставок на ее перевозку и сокращения количества возможных покупателей. Более низкая цена на энергоноситель необходима для конкуренции на рынках Азии.

ESPO — сорт нефти, которая производится в Сибири. Ее закупают страны Азии. Ранее она также поставлялась в США. В марте США заявляли о планах отказаться от покупки российской нефти. Urals — экспортная марка нефтяной смеси, получается смешением в системе трубопроводов «Транснефти» тяжелой высокосернистой нефти Урала и Поволжья.

5 декабря вступил в силу потолок цен на российскую нефть, введенный странами ЕС и G7, а также Австралией и Норвегией. Предельная цена установлена на уровне $60 за баррель. В Кремле анонсировали ответные меры на это решение. По информации Bloomberg, Россия рассматривает введение «ценового пола» на нефть. Москва может реализовать ограничение через введение фиксированной цены на российскую нефть или через установление на нее максимальных скидок относительно зарубежных эталонных сортов.

Накануне введения ограничений Bloomberg сообщал, что ставки на перевозки между Балтийским морем и Индией могут составить около $15 млн ($20 за баррель) при погрузке после 5 декабря. Ранее перевозки по этому маршруту составляли от $9 млн дo $11,5 млн.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Нефть подпрыгнула до потолка».

Олеся Павленко