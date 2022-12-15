ЕС занялся поиском денег для потолка цен на газ

Евросоюз ищет средства, чтобы восполнить ими введение потолка цен на природный газ, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и предложил конфисковать активы у российского бизнеса. Он также пожаловался, что некоторые страны ЕС не хотят оказывать финансовую помощь Украине, но пытаются это скрыть.

«Сегодня на саммите мы снова будем говорить о лимитах цен на газ. Почему мы так долго это обсуждаем? В частности, потому, что нужно откуда-то взять средства, которые смягчат высокие цены»,— сказал господин Моравецкий на пресс-конференции перед заседанием Европейского совета в Брюсселе (цитата по «РИА Новости»).

Польский премьер отметил, что ЕС может конфисковать российскую собственность на сумму до $400 млрд и использовать эти деньги для восстановления Украины. «Мы сторонники того, чтобы конфисковать имущество РФ. Мы ищем деньги? Они там»,— заявил он.

Напомним, что вчера, 14 декабря, Польша отказалась поддержать пакет соглашений, который предусматривает выделение Украине €18 млрд от ЕС. Помимо этого в пакет вошли другие пункты, и при отказе от одного из них, он принят не будет. Варшава объявила вето на введение минимальной ставки корпоративного налога. Пакет соглашений также заблокировала Венгрия — из-за намерения ЕС заморозить субсидии для нее, однако позже пошла на уступки.

«Объединение €18 млрд помощи Украине с такими не относящимися к помощи темами, как налог от международных корпораций,— это какая-то ненужная ошибка и попытка шантажа»,— сказал господин Моравецкий.

Он заявил, что Польша «открыта для разговора на все темы», однако замечена «попытка спрятаться за другими темами стран, которые с самого начала не хотели помогать Украине».

Вышеупомянутое соглашение состоит из четырех документов — это поддержка Украины, план по расходам Венгрии, решение о замораживании €6,3 млрд для Будапешта и налоговая реформа.

13 декабря министры энергетики ЕС снова не смогли договориться о предельной цене на газ. По мнению польского премьера, члены Евросоюза не могут прийти к согласию из-за позиции стран Северной Европы. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что потолок цен на газ — неправильное решение ЕС, так как в Европе сейчас энергетический кризис.

Дарья Эрозбек