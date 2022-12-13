Министры энергетики ЕС не смогли согласовать уровень потолка цены на газ

Министры энергетики стран ЕС не договорились в Брюсселе о предельной цене на газ, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, дискуссии продолжатся на двустороннем уровне. Об этом венгерский министр заявил в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

«На заседании Энергетического совета состоялись продолжительные дебаты, на пленарном заседании договоренности достигнуто не было, поэтому дискуссии продолжатся на двусторонней основе»,— написал Петер Сийярто.

Кроме того, министр считает, что потолок цен на газ — неправильное решение ЕС, так как в Европе сейчас энергетический кризис. По словам господина Сийярто, это ограничение поставит под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петер Сийярто

Фото: Пресс-служба МИД России Петер Сийярто

Фото: Пресс-служба МИД России

Евросоюз собирался ввести ограничения на газ после принятия соглашения о потолке цен на нефть.

11 декабря Bloomberg со ссылкой на европейских депутатов сообщало о разногласиях среди стран-членов ЕС по вопросу об ограничениях цен на газ. 12 стран потребовали снизить предложенный потолок цен на газ. В частности, Чехия призвала опустить предельную цену до €220.

Ранее Еврокомиссия предложила план, по которому потолок цен станет действовать, если цена на газ в течение не менее двух недель будет превышать на Амстердамской бирже €275 за 1 МВт•ч (около $3 тыс. за 1 тыс. куб. м). Разница с ценой на СПГ должна превышать €58 на протяжении не менее десяти дней.

О причинах споров внутри Евросоюза читайте в материале «Ъ FM» «В ЕС улетучилось согласие».

Полина Собакина