Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Премьер Польши Моравецкий: ЕС не может ввести потолок цен на газ из-за стран Северной Европы

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Европейский союз не может договориться о потолке цен на газ в первую очередь из-за позиции стран Северной Европы.

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«На уровне ЕС по-прежнему не дошло до выработки общего знаменателя, прежде всего с несколькими странами Северной Европы. Они постоянно не видят возможности определения потолка цены, даже на уровне €180–190 за 1 МВт•ч (около €1,8–1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м)»,— сказал господин Моравецкий (цитата по ТАСС).

По мнению премьер-министра, введение максимальной цены на природный газ поможет обеспечить предсказуемость для польского и европейского бизнеса. Он призвал партнеров из ЕС «использовать экономическую мощь, а не прятаться в закоулках, как только Кремль и Москва погрозят пальцем».

Вчера, 13 декабря, министры энергетики ЕС не смогли договориться о предельной цене на газ. По мнению главы МИД Венгрии Петера Сийярто, потолок цен на газ — неправильное решение ЕС, так как в Европе сейчас энергетический кризис.

11 декабря Bloomberg со ссылкой на европейских депутатов сообщало о разногласиях среди стран--членов ЕС по вопросу об ограничениях цен на газ. 12 стран потребовали снизить предложенный потолок цен на газ. В частности, Чехия призвала опустить предельную цену до €220.

Согласно предложенному Еврокомиссией плану, ограничение вступает в силу, если цена на газ на протяжении не менее двух недель будет превышать на Амстердамской бирже €275 за 1 МВт•ч (примерно $3 тыс. за 1 тыс. куб. м). Разница с ценой на СПГ должна превышать €58 на протяжении не менее десяти дней.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...