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Коммерсантъ FM
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Курорты Крыма не дождались более 3 млн туристов

С начала 2022 года Крым принял на 30% туристов меньше, чем в прошлом году — 6,3 млн, заявил на круглом столе по итогам высокого туристского сезона министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. За 2021 год полуостров посетили рекордные 9,5 млн туристов.

«С января по ноябрь нынешнего года турпоток составил 6,3 млн туристов, что на 30% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Налоговые поступления в бюджет республики от туристической отрасли составили 2,91 млрд руб., на 18% меньше прошлогоднего показателя»,— отметил господин Волченко.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал летний сезон-2022 сорванным из-за отмены авиасообщения. По данным губернатора, турпоток на полуостров по сравнению с рекордным 2021 годом (около 9,5 млн туристов) упал на 40%.

Позже власти полуострова заявили о намерениях сделать из Крыма круглогодичный курорт.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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