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Коммерсантъ FM
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Власти Крыма задались целью сделать полуостров круглогодичным курортом

Превращение Крыма в круглогодичный курорт — одна из главных задач в плане развития туризма на полуострове, заявил губернатор региона Сергей Аксенов.

По его словам, в текущем году в Крыму открыли 8 новых гостиничных организаций на 336 номеров, а также модернизировали и реконструировали 89 санаторно-курортных и гостиничных организаций.

«На сегодняшний день в нашем регионе работают 65 всесезонных санаторно-курортных организаций, реализуются 11 проектов строительства современных модульных отелей, создаются теплые бассейны под открытым небом в существующих отелях… Расширение рамок курортного сезона и превращение Крыма в круглогодичный курорт — одна из главных задач в плане развития туризма»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

Ранее власти полуострова признали летний сезон-2022 сорванным. Согласно официальным данным, из-за отмены авиасообщения количество отдыхающих на полуострове упало на 40% по сравнению с 2021 годом.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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