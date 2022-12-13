«Яндекс» разработал электросамокат

«Яндекс» разработал и скоро представит собственный электросамокат. Об этом сообщил «Ведомостям» источник в компании и подтвердил представитель «Яндекса». По словам источника, презентация состоится на конференции «Яндекса» Yet another Conference 15 декабря.

В компании рассказали, что разработкой занимался производитель электросамокатов Wind, которого «Яндекс» купил осенью 2021 года. Сейчас самокат тестируют в Израиле. Наладить производство планируется на партнерских заводах в Китае. В «Яндексе» утверждают, что специфика их электросамоката «учитывает городские условия в России», но подробные характеристики в компании не привели.

Источник «Ведомостей» оценил стоимость разработки в $10–15 млн. По его словам, электросамокат «Яндекса» тяжелее, чем другие модели, что снижает безопасность устройства. Кроме того, водитель самоката находится выше от земли, что снижает его устойчивость при маневрировании. Также электросамокат быстро разгоняется, имеет дополнительную амортизацию заднего колеса, а площадка для водителя загнута вверх, из-за чего на самокат нельзя будет встать вдвоем, рассказал собеседник издания.

Источник «Ведомостей» в компании заявил, что к весне «Яндекс» хочет увеличить свой парк самокатов с 20 тыс. до 70 тыс. единиц. Из них до 70% будут собственными самокатами «Яндекса». Компания намерена запустить сервис проката электросамокатов в Екатеринбурге и Казани, а также в Казахстане. Сейчас сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Туле и Краснодаре.

Лаура Кеффер