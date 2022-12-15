В финале чемпионата мира по футболу сыграют сборные Аргентины и Франции. Команда Дидье Дешама в полуфинале обошла Марокко со счетом 2:0. Голы забивали Тео Эрнандес на 5-й минуте и Коло Муани на 79-й. В матче за третье место марокканцы встретятся с хорватами. За развитием событий во втором полуфинале мундиаля следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hannah Mckay , Reuters Фото: Hannah Mckay , Reuters

Марокканцы были хороши. Команда вопреки всем прогнозам решила сыграть с французами в футбол. О каком-то автобусе и речи не было. Под рев трибун, которые в основном поддерживали африканских футболистов, они смело ходили в атаку и порой создавали очень опасные моменты у ворот действующих чемпионов мира. В игре марокканцев была страсть, и многие искренне восхищались тем, что делают на поле подопечные Валида Реграги. Российский футболист Иван Новосельцев не скрывал своего восторга:

«Как у них горят глаза. Они не закрываются вообще никак. Начинали матч открыто — пропустили, но такое ощущение, как будто они вообще не пропустили, а даже ведут. Мне кажется, вот так должна играть команда, которая хочет победить в финале. Именно Франция, забив гол, должна была так играть».

Но страсть страстью, а голы забивать в этом экстазе тоже нужно. Франция, на первый взгляд, какого-то фейерверка не показала, хотя качественных моментов у ворот соперника тоже создала с избытком. И если кому-то вдруг показалось, что французы давно не те и испытывают некие игровые проблемы, то это не так, уверен футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции:

«У Франции были моменты, в том числе в первом тайме, когда Оливье Жиру попал в штангу. Были еще моменты. Поэтому я считаю, что Марокко заслуживало забить один гол. Наверное, счет 2:1 был бы более логичным. Но, что называется, одна команда играет с азартом и желанием, а другая — на классе».

Доказательством этой точки зрения были два мяча, которые отправила Франция в ворота Марокко. И праздновать на родине выход трехцветных в финал сейчас точно никто не будет, считает Вадим Трушков: «Праздновать выход в финал здесь не принято — только победы в финале. Все французы, я в том числе, были абсолютно уверены в выигрыше сборной Франции. Если бы вдруг Марокко ее обошло, это была бы сумасшедшая сенсация. Победа воспринимается абсолютно как должное».

Так что праздник во Франции ожидается только после воскресного финала, если, конечно, французы смогут справиться с Аргентиной. И шансы на это у Килиана Мбаппе и компании очень хорошие, считает комментатор Виктор Гусев: «В таком финале Франция—Аргентина я поставлю все-таки на первую за счет большего количества суперзвезд, за счет великолепного Гризманна и Жиру, который мне очень нравится. И последним в моем упоминании, но не по значению будет Мбаппе. Я думаю, это должно принести им победу. Но мне будет очень жалко — хочу, чтобы Месси стал чемпионом мира».

Этого также хотят миллионы поклонников Лионеля по всему миру. В Аргентине, где Месси уже ставят в один ряд с самим Марадоной, о победе сборной мечтает вся страна.

Там, кстати, и выход в финал отмечали с размахом. А что будет, если Аргентина выиграет, даже представить себе сложно. Как бы ни сложилась судьба главного матча четырехлетия, нас с вами в любом случае ждет крутое футбольное шоу, в концовке которого Месси может стать полубогом, а может остаться просто гениальным футболистом, который так и не дотянулся до самой заветной мечты.