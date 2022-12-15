Чемпионы мира закончили с сюрпризами

Сборная Франции, победитель предыдущего мирового первенства, оказалась в шаге от того, чтобы защитить свой титул в Катаре. В полуфинале нынешнего чемпионата мира, несмотря на отчаянное сопротивление марокканцев, она обыграла их со счетом 2:0 и теперь в воскресенье будет биться за золото с аргентинцами.

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Сборная Марокко, которая и так совершила головокружительный прыжок, и так пробила собственный потолок, улетев сквозь дыру в нем куда-то в космос, все равно ни за что не хотела и на такой звонкой ноте завершать свое катарское восхождение. Ради того, чтобы выкинуть в кювет третьего — после испанцев и португальцев — гранда, попавшегося ей в play-off, в марокканский состав вернулись Ромен Саисс и Нуссаир Мазрауи, хотя еще накануне про них, получивших травмы, говорили, что, если они и могут выйти на поле, то разве что на костылях. Но нет, терпели боль — видимо, все-таки невыносимую, учитывая, что капитан Саисс продержался лишь полтайма, прежде чем попросил замену.

И вот эту команду, чьи футболисты ради финала чемпионата мира были готовы губить здоровье, может быть, рисковать всей карьерой, сборная Франции ужалила сразу же. И это был гол, иллюстрирующий чуть ли не основное достоинство ее катарского варианта. Правы, конечно, и те, кто обращает внимание на то, как часто французы играют кроссами на Оливье Жиру, но в том-то и шутка, что в их арсенале куча самых разных эффективных атакующих приемов, в том числе совершенно нежданных.

Участники этого эпизода словно поменялись местами и ролями. Антуан Гризманн, который, по идее, должен был пасовать из глубины, рванул в открытую зону слева в штрафной — ту, что принадлежит обычно Усману Дембеле. А вместо него отличный вертикальный пас сделал центральный защитник Рафаэль Варан, в котором никто из соперников не мог разглядеть крутого плеймейкера.

Дальше Гризманн, естественно, перевел мяч в центр. Но в центре был не Жиру, а Килиан Мбаппе, крутившийся в муравейнике из окруживших его марокканцев. Мбаппе умудрился, невзирая на такое сопротивление, пробить дважды. И второй — после подобранного отскока — удар голкипер Яссин Буну отбил в правую от себя сторону. А там, на позиции Мбаппе очутился формальный защитник Тео Эрнандес, исполнивший такой трюк, на какой способны немногие форварды. Положенный параллельно газону корпус, шикарные «ножницы», влетающий после такой яркой демонстрации футбольной акробатики в сетку мяч — картинка просилась на какую-нибудь глянцевую обложку.

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А гол Эрнандеса тянул на большое событие. Сборная Марокко до этого полуфинала пропустила в Катаре всего один мяч, и тот от своего игрока. И вот впервые ей забил игрок чужой, еще добавив поленьев в костер интриги. Интересно ведь было посмотреть, как марокканская команда, которая восхищала стройностью и плотностью своего футбола, так уж выходит, исключительно в ситуациях, когда забивать не обязательно, будет действовать в ситуации, когда забивать нужно во что бы то ни стало. Заточена ли она и под такой футбол? Будет ли для нее этот мяч Эрнандеса приговором или сработает странный тренд чемпионатов мира, который как раз за марокканцев? В истории первенств было четыре полуфинала, начавшихся с быстрого, уложившегося в стартовую пятиминутку гола. И в трех из таких матчей побеждала команда, его пропустившая.

Между тем у сборной Марокко, вынужденной наступать, лицо тоже было довольно симпатичное. И французский голкипер Уго Льорис вскоре выручил чемпионов мира, взяв в углу неприятный удар от Аззедина Унаи. Но и плата за риск для марокканцев была высока. Плата, понятно, в виде французских выпадов. Таких, например, как тот совсем простой, что свелся к выносу мяча и рывку сквозь поредевшие марокканские тылы Оливье Жиру. Он от души пальнул с линии штрафной и угодил в штангу.

А потом был момент еще острее, высветивший многообразие полезных качеств Орельена Чуамени. Он протащил мяч до марокканской штрафной и вывел практически один на один с Яссином Буну Килиана Мбаппе. Прокинуть мяч в створ у Мбаппе не вышло, но подбор забрал ни на мгновение не выключившийся из игры Чуамени, моментально увидевший, что Оливье Жиру-то совершенно свободен. После передачи партнера Жиру требовалось лишь не промахнуться в касание с дюжины метров. Он промахнулся.

Но свой момент был перед перерывом и у марокканцев. Джавад Эль-Ямик мог даже переплюнуть Тео Эрнандеса. После подачи углового он бил через себя, бил классно, однако мяч приняла на себя стойка.

А после перерыва французские эксперты оказались в состоянии шока. Они не верили своим глазам. Ну, понятно, что расклад требовал от марокканцев давления. Но так жестко французов не давили и англичане в четвертьфинале! В первые четверть часа второй половины встречи марокканское владение мячом зашкалило за 70 процентов, а призрак грядущей беды постоянно бродил рядышком с Уго Льорисом.

И вот что еще тех людей, кто переживал за сборную Франции, бесило и пугало. Такое давление соперника — это шанс для собственных контратак. А для них нынешняя французская команда скроена идеально. Но с контратаками-то не шло. А самое показательное, что Килиан Мбаппе, этот футбольный Усейн Болт, не мог убежать от опекунов, даже если получал мяч во «вне игры», имея полкорпуса преимущества.

Но эта игра все же в равной ступени иллюстрировала как мощь сборной Марокко, так и ее слабость, демонстрировала, почему ее при всей симпатичности, при всех ее достижениях, как ни крути, еще рано называть полноценным, без единой оговорки грандом. Гранд прижатого к канатам оппонента добивает беспощадно. Марокканцы прижатых к канатам французов прощали и прощали. Чего-то им, как ни крути, не хватало той уверенности, что отличает настоящую команду-гиганта от команды, на гиганта похожей, уверенности, трансформирующейся в хладнокровие.

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А сборная Франции, разумеется, в конце концов, пожар погасила, ради этого усадив на скамейку Оливье Жиру. И Килиан Мбаппе, разумеется, в конце концов, очнулся и завелся, выдав роскошный номер. Мбаппе в штрафной, на носовом платке разобрался с тремя марокканцами. И пусть отправить мяч в ворота ему помешал четвертый, зато мяч после рикошета достался только что вышедшему на замену Рандалю Коло Муани. А перед ними уже был широко распахнутый угол ворот.

Французы отправились в финал, в котором в воскресенье встретятся с аргентинцами и попробуют стать первой сборной, которой удалось отстоять главный футбольный титул, после бразильской: он свой отстояла в 1962 году. Марокканцы сыграют в субботу в матче за третье место с разгромленными во вторник — 3:0 — аргентинской командой хорватами.

Алексей Доспехов