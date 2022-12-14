«Аргентина показала, что и без пенальти умеет забивать»

В среду на чемпионате мира по футболу станет известно, кто сыграет в финале со сборной Аргентины — Франция или Марокко. Полуфинальный матч начнется в 22:00. В другом полуфинале, который завершился накануне, Аргентина крупно обыграла Хорватию со счетом 3:0. За развитием событий на поле следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.
Фото: Николай Титов, Коммерсантъ
Перед началом матча рассуждений о том, что хорваты дадут бой Аргентине, было множество. В букмекерской компании «Лига ставок» находились клиенты, которые свою веру поддержали серьезными пари на внушительные суммы. Более того, 20% клиентов ставили на победу европейской сборной в основное время.
Но их мечты достаточно быстро разбились о суровую реальность. Уже на 34-й минуте арбитр встречи, итальянец Даниэле Орсато, поставил одиннадцатиметровый в ворота сборной Хорватии, который реализовал, конечно, Лионель Месси. Насколько этот пенальти был справедлив? Мнения болельщиков по этому вопросу разошлись, но российский футбольный арбитр Сергей Лапочкин уверен, что вратарь Доминик Ливакович игрока Аргентины не сбивал:
«Пенальти назначен ошибочно, потому что вратарь вообще ничего не делал. Он остался на двух ногах, не делает движения в сторону нападающего, который прокинул мяч и врезается. То есть у вратаря ноги стоят на земле еще за метр до того, как нападающий в него врежется».
Несмотря на такой расклад, скандала не будет. Аргентина показала, что и без всяких пенальти забивать умеет. Гол Хулиана Альвареса, где он прошел с мячом со своей половины поля, забыть сложно, так же, как и дриблинг Месси, после которого тот же Альварес сделал дубль. После этого матча в борьбе за звание лучшего бомбардира чемпионата осталось четверо. У Месси и Килиана Мбаппе в активе по пять мячей, у Оливье Жиру и Альвареса по четыре. Причем коэффициент на последних в «Лиге ставок» высок — 10. На Месси можно поставить за 2,2, а на Мбаппе за 1,9.
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Футбольные страсти
Сегодня французы имеют все шансы забить в полуфинале. Хотя в «Лиге ставок» уже появились клиенты, которые заключили невероятные пари на то, что Марокко станет чемпионом мира. Коэффициент на такой исход 10, и ставка в 100 тыс. руб. уже зафиксирована. Впрочем, даже просто на победу марокканцев над французами в основное время полуфинала коэффициент внушительный — 6,6. И желающих заключить такое пари тоже немало — в «Лиге ставок» это 20% клиентов.
И все же, скорее всего, Марокко поспорит за бронзу с хорватами, а финал будет как раз таким, как мечтают многие. По крайней мере, амбассадор букмекерской компании «Лига ставок», комментатор Виктор Гусев в этом практически не сомневается: «Марокканцы уже сделали чудо, и они будут играть, мне кажется, за третье место с хорватами. И у них здесь будет преимущество, потому что для марокканцев это большая цель — бронзовые медали, чем для хорватов, у которых есть серебряные предыдущего чемпионата мира. А в финале, я думаю, все-таки будут Франция и Аргентина.
И мне очень интересно: Месси, что ли, вообще нельзя сдержать? Потому что очень показательна была его игра именно против этих защитников, против одного из сильнейших защитников в мире — Йошко Гвардиола. И он так с ним разобрался».
Хотя, может быть, мы все же забегаем вперед, ведь, по мнению экспертов, оправить марокканцев домой должны были сначала испанцы, а потом португальцы. Теперь та же честь выпадает Франции. Французы, конечно, хороши. У них сумасшедший состав и есть командная игра. Но мы же видели в Катаре настоящие футбольные чудеса. Кто знает, может быть, на финишной прямой чемпионат мира готовит нам еще одно чудо?