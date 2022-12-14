«Аргентина показала, что и без пенальти умеет забивать»

В среду на чемпионате мира по футболу станет известно, кто сыграет в финале со сборной Аргентины — Франция или Марокко. Полуфинальный матч начнется в 22:00. В другом полуфинале, который завершился накануне, Аргентина крупно обыграла Хорватию со счетом 3:0. За развитием событий на поле следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Титов, Коммерсантъ Фото: Николай Титов, Коммерсантъ

Перед началом матча рассуждений о том, что хорваты дадут бой Аргентине, было множество. В букмекерской компании «Лига ставок» находились клиенты, которые свою веру поддержали серьезными пари на внушительные суммы. Более того, 20% клиентов ставили на победу европейской сборной в основное время.

Но их мечты достаточно быстро разбились о суровую реальность. Уже на 34-й минуте арбитр встречи, итальянец Даниэле Орсато, поставил одиннадцатиметровый в ворота сборной Хорватии, который реализовал, конечно, Лионель Месси. Насколько этот пенальти был справедлив? Мнения болельщиков по этому вопросу разошлись, но российский футбольный арбитр Сергей Лапочкин уверен, что вратарь Доминик Ливакович игрока Аргентины не сбивал:

«Пенальти назначен ошибочно, потому что вратарь вообще ничего не делал. Он остался на двух ногах, не делает движения в сторону нападающего, который прокинул мяч и врезается. То есть у вратаря ноги стоят на земле еще за метр до того, как нападающий в него врежется».

Несмотря на такой расклад, скандала не будет. Аргентина показала, что и без всяких пенальти забивать умеет. Гол Хулиана Альвареса, где он прошел с мячом со своей половины поля, забыть сложно, так же, как и дриблинг Месси, после которого тот же Альварес сделал дубль. После этого матча в борьбе за звание лучшего бомбардира чемпионата осталось четверо. У Месси и Килиана Мбаппе в активе по пять мячей, у Оливье Жиру и Альвареса по четыре. Причем коэффициент на последних в «Лиге ставок» высок — 10. На Месси можно поставить за 2,2, а на Мбаппе за 1,9.

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Recine Французский футболист Орельен Чуамени выбивает мяч перед польским игроком Робертом Левандовски Фото: Moises Castillo / AP Марокканские футболисты чествуют главного тренера сборной Валида Реграги Фото: Abbie Parr / AP Марокканцы празднуют победу над испанской сборной Фото: Mosa'ab Elshamy / AP Защитник сборной Испании Эмерик Ляпорт тренируется рядом с разбрызгивателями Фото: Julio Cortez / AP Болельщик смотрит матч на своем телефоне Фото: Reuters / Stephane Mahe Бельгийский болельщик в маске дьявола перед матчем Хорватия — Бельгия Фото: Reuters / Stephane Mahe Зрители на трибунах матча Бразилия — Камерун Фото: Thanassis Stavrakis / AP Вратарь Уругвая Себастьян Соса с прической в виде льва на матче Гана — Уругвай Фото: Manu Fernandez / AP Игроки сборных Ганы и Уругвая Сейду Алиду и Джорджиан де Арраскаэта на матче Фото: Reuters / Bernadett Szabo Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду перед матчем против команды Южной Кореи Фото: Reuters / Matthew Childs Защитник сборной Бразилии Дани Алвес борется за мяч с игроком команды Камеруна Николя Муми Нгамалё Фото: Reuters / Jennifer Lorenzini Женщина в традиционной одежде идет на фоне проекции трофея ЧМ-2022 Фото: Julio Cortez / AP Болельщики Эквадора переживают поражение национальной сборной в матче против Сенегала Фото: Reuters / Santiago Arcos Французского нападающего Рандаля Коло Муани (на переднем плане) атакует полузащитник сборной Туниса Мохамед Али Бен Ромдан Фото: Alessandra Tarantino / AP Зрители матча Саудовская Аравия—Мексика целуются на трибунах Фото: Reuters / Alberto Lingria Аргентинский защитник Кристиан Ромеро (слева) борется за мяч с капитаном польской сборной Робертом Левандовски Фото: Reuters / Amanda Perobelli Болельщик в гриме перед матчем между сборными Хорватии и Канады Фото: Reuters / Paul Childs Фанат с радужным флагом выбежал на поле во время игры Португалия—Уругвай Фото: Petr David Josek / AP Нападающий сборной Коста-Рики Джевисон Беннетте бежит за мячом Фото: Reuters / Dylan Martinez Капитан португальской сборной Криштиану Роналду празднует забитый гол в матче против Ганы на фоне плаката с портретом аргентинского нападающего Лионеля Месси Фото: Reuters / Albert Gea Татуировка на ноге нападающего сборной Хорватии Марко Ливая Фото: Reuters / Carl Recine Игрок сборной Эквадора Феликс Торрес (в центре) борется за мяч с футболистом из Катара Абдулазизом Хатемом (справа) Фото: Ariel Schalit / AP Шарф в цветах испанского флага в магазине Дохи Фото: Petr David Josek / AP Южнокорейский игрок Чо Ге Сон забивает гол в ворота сборной Ганы Фото: Lee Jin-man / AP Граффити с изображением легенды футбола Диего Марадоны в Дохе Фото: Jorge Saenz / AP Португальский нападающий Криштиану Роналду (в центре) падает на вратаря сборной Ганы Лоуренса Ати-Зиги (снизу) Фото: Darko Bandic / AP Зрительницы перед началом матча между Португалией и Ганой Фото: Hassan Ammar / AP Игроки сборной Бразилии празднуют первый забитый гол в матче с Сербией Фото: Thanassis Stavrakis / AP Люди спускаются по лестнице на набережной в Дохе Фото: Julio Cortez / AP Защитник сборной Сербии Страхиня Павлович (в центре) лежит на поле во время матча с Бразилией Фото: Reuters / Matthew Childs Французский болельщик целует галльского петуха — символ национальной сборной — перед началом матча с командой Австралии Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach Матч между сборными Хорватии и Марокко Фото: Manu Fernandez / AP Юный болельщик из Сенегала поддерживает национальную сборную Фото: Reuters / Dylan Martinez Женщина в традиционном катарском платье фотографирует футбольный мяч в цветах флага страны-хозяйки чемпионата мира Фото: Julio Cortez / AP Нападающий Аргентины Лионель Месси (справа) покидает поле, пока футболисты Саудовской Аравии празднуют победу в матче Фото: Luca Bruno / AP Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат обливается водой Фото: Reuters / Carl Recine Форвард сборной Франции Оливье Жиру (справа) в прыжке наносит удар по воротам сборной Австралии, в центре — австралиец Кай Роулс Фото: Frank Augstein / AP Болельщик сборной Хорватии Фото: Reuters / Amr Abdallah Dalsh Нападающий сборной Франции Оливье Жиру празднует второй забитый гол своей команды в ворота Австралии Фото: Pavel Golovkin / AP Женщина в парандже наблюдает за игрой сборных Марокко и Хорватии Фото: Thanassis Stavrakis / AP Игроки сборной Германии перед матчем с Японией прикрыли рты в знак протеста против запрета FIFA носить капитанские повязки в поддержку ЛГБТ Фото: Eugene Hoshiko / AP Австралийский фанат с изображением флага страны на лице Фото: Frank Augstein / AP Сенегальский болельщик держится за голову после поражения национальной сборной от команды Нидерландов Фото: Reuters / Zohra Bensemra Момент матча Аргентина — Саудовская Аравия. Столкновение вратаря саудовской команды Мохаммеда Аль-Овайса с защитником Яссером Аль-Шахрани (в зеленой футболке) Фото: Reuters / Marko Djurica Лодки с флагами команд-участниц чемпионата мира Фото: Julio Cortez / AP Фанаты Эквадора празднуют победу в матче против Катара Фото: Reuters / Hamad I Mohammed Смотреть

Сегодня французы имеют все шансы забить в полуфинале. Хотя в «Лиге ставок» уже появились клиенты, которые заключили невероятные пари на то, что Марокко станет чемпионом мира. Коэффициент на такой исход 10, и ставка в 100 тыс. руб. уже зафиксирована. Впрочем, даже просто на победу марокканцев над французами в основное время полуфинала коэффициент внушительный — 6,6. И желающих заключить такое пари тоже немало — в «Лиге ставок» это 20% клиентов.

И все же, скорее всего, Марокко поспорит за бронзу с хорватами, а финал будет как раз таким, как мечтают многие. По крайней мере, амбассадор букмекерской компании «Лига ставок», комментатор Виктор Гусев в этом практически не сомневается: «Марокканцы уже сделали чудо, и они будут играть, мне кажется, за третье место с хорватами. И у них здесь будет преимущество, потому что для марокканцев это большая цель — бронзовые медали, чем для хорватов, у которых есть серебряные предыдущего чемпионата мира. А в финале, я думаю, все-таки будут Франция и Аргентина.

И мне очень интересно: Месси, что ли, вообще нельзя сдержать? Потому что очень показательна была его игра именно против этих защитников, против одного из сильнейших защитников в мире — Йошко Гвардиола. И он так с ним разобрался».

Хотя, может быть, мы все же забегаем вперед, ведь, по мнению экспертов, оправить марокканцев домой должны были сначала испанцы, а потом португальцы. Теперь та же честь выпадает Франции. Французы, конечно, хороши. У них сумасшедший состав и есть командная игра. Но мы же видели в Катаре настоящие футбольные чудеса. Кто знает, может быть, на финишной прямой чемпионат мира готовит нам еще одно чудо?