Канада восстановила санкции против турбин «Северного потока»

После временного выведения агрегатов для газопровода «Северный поток» из-под санкций власти Канады возобновили действие ограничений. В правительстве североамериканской страны восстановление санкций объяснили тем, что их приостановка больше «не служит первоначальной цели».

«Путин продемонстрировал, что в его намерения никогда не входило восстановление полноценной работы "Северного потока—1", а сам трубопровод был выведен из строя, из-за чего правительство Канады решило отменить временное освобождение от санкций, позволявшее вернуть в Германию турбины, ремонтировавшиеся на заводе Siemens в Монреале»,— говорится в совместном заявлении главы МИД Канады Мелани Жоли и министра природных ресурсов страны Джонатана Уильямса (его текст опубликован в Twitter госпожи Жоли).

В июле «Ъ» узнал, что Канада выдала Siemens Energy лицензию, которая позволяет обслуживать оборудование для «Газпрома» — она должна была действовать до конца 2024 года. Позднее, как узнал «Ъ», канадская сторона передала «Газпрому» экспортную лицензию, допускающую транспортировку турбин для «Северного потока».

Об актуальной ситуации с «Северными потоками» — в материале «Ъ» «"Северные потоки" пройдут декомпрессию».

Андрей Сапожников