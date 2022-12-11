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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: 12 стран ЕС призвали снизить предложенный потолок цены на газ

Разногласия вокруг предложения ограничить цены на природный газ в Евросоюзе усилились, группа из 12 государств-членов призвала значительно снизить потолок. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских депутатов. Среди стран ЕС, потребовавших снизить потолок, оказались Бельгия, Греция, Италия и Польша.

Согласно предложенному Еврокомиссией плану, ограничение вступает в силу, если цена на газ на протяжении не менее двух недель будет превышать на Амстердамской бирже €275 за 1 МВт·ч (примерно $3 тыс. за 1 тыс. кубометров). Разница с ценой на СПГ должна превышать €58 на протяжении не менее десяти дней.

Председательствующая в ЕС Чехия предлагала снизить предельную цену до €220, а разницу — до €35. Группа из 12 стран заявила чешскому правительству, что такие лимиты неприемлемы и должны быть значительно снижены. Ранее министр хозяйства и экономики Хорватии Давор Филипович также заявлял, что страна против такого уровня потолка.

Bloomberg отмечает, что у коалиции достаточно голосов, чтобы заблокировать соглашение, если ее требования не будут выполнены.

Внеочередной совет министров энергетики стран Евросоюза состоится 13 декабря. Его участники в частности обсудят потолок цен на российский газ.

Дарья Эрозбек

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