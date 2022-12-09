Разрешения высокого разрешения

Промежуточные итоги цифровизации лицензионной и разрешительной деятельности показывают, что в электронную форму переведено получение уже всех запланированных видов лицензий (49 видов) и 182 вида разрешений (100% плана на год), но сохраняется значительный разброс в проникновении их получения через портал госуслуг как между ведомствами, так и внутри — в зависимости от типа документа. Как выяснил “Ъ”, аппарат Белого дома и подчиненный ему аналитический центр при правительстве заняты выяснением и устранением причин происходящего — бизнесу уже обещано частичное снятие проблем с требованиями усиленной квалифицированной электронной подписи для заверения документов, ставшее главной причиной отказа от электронных обращений за лицензиями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Перевод в онлайн процедур выдачи, продления и уточнения лицензий и разрешений стал для правительства ответвлением реформы контроля и надзора — как ранее объяснял “Ъ” ее куратор, глава аппарата правительства и вице-премьер Дмитрий Григоренко, цифровизация разрешительной деятельности логично продолжала процесс минимизации соприкосновения представителей бизнеса и чиновников, позволяя одновременно сократить затраты компаний. Начало реформы разрешительной деятельности было положено постановлением правительства №1279 от 30 июля 2021 года, а круг его участников непрерывно расширялся — к апрелю 2022 года было решено, что выдача разрешений через портал госуслуг в итоге станет постоянным режимом (см. “Ъ” от 22 апреля). Как стало известно “Ъ”, обработанные Аналитическим центром при правительстве данные фиксируют прогресс в этой работе — так, на госуслуги переведена выдача всех 49 видов лицензий и 182 видов разрешений (100% плана, до конца года список расширится). По состоянию на 7 декабря доля электронных заявлений в лицензирующие органы достигла 33,2% от более чем 100 тыс. обращений (37% от 53 тыс. на федеральном и 29% от 47 тыс.— на региональном уровне), вдвое — с 4% до 2% — сократилась доля просрочек их обработки.

В то же время результаты этой работы выявили большие расхождения в долях цифровых заявлений на получение разрешений как среди ведомств-исполнителей, так и по отдельным видам деятельности. Прогресс ряда госорганов и направлений привлекает усиленное внимание к отстающим — но в аппарате правительства не обещают быстрых административных мер. Вместо этого АЦ поручено выяснить и минимизировать причины проблем. Аналитический доклад АЦ о промежуточных итогах этой работы (центр, напомним, занимается экспертным сопровождением реформ Белого дома и для этого переведен в подчинение аппарата правительства) фиксирует, что по отдельным видам деятельности — как, например, геодезия и картография (Росреестр, 1,1 тыс. заявлений) или лицензирование автобусных перевозок пассажиров (Ространснадзор, 4,5 тыс.) доля электронных заявлений достигает 90%. В ряде же видов деятельности — например, при пользовании недрами — из 4,9 тыс. заявлений в электронном виде не подано ни одного.

Предположение о том, что это объясняется только уровнем цифровизации самих ведомств, дефицитом IT-мощностей или кадров, данными АЦ не подтверждается: доли электронных обращений значительно колеблются и при запросах разных видов документов у одного ведомства. Такой же разброс АЦ фиксирует и между долями электронных заявлений на первичное получение лицензий (49%) и их изменение (42%) — и в статистике отказов: в среднем их доля на федеральном уровне составляет 24,3%, в цифровом виде она выше — 27,9%. Более того, разные требования к объему документов и их оформлению также дополнительно смешивают общую картину.

По результатам еженедельного онлайн-мониторинга разрешительной сферы в АЦ пришли к выводу о том, что основная причина отказа от подачи документов через госуслуги — отсутствие у компаний возможности подписать заявление усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) из-за неудобства ее получения и применения. Как пояснили “Ъ” в секретариате Дмитрия Григоренко, для решения проблемы со второго квартала 2023 года предприниматели получат возможность поручить своему представителю подписать заявление прямо на портале усиленной неквалифицированной электронной подписью «Госключ».

Отдельным направлением стала унификация подходов к работе с лицензиями в цифре между ведомствами: например, в центре выяснили, что основной причиной возврата Минкультуры электронных обращений и документов стало представление копий трудовых книжек, трудовых договоров, документов об образовании, не заверенных УКЭП каждой по отдельности — хотя другие лицензирующие органы такие заявления в работу принимают. «По итогам подобных выяснений мы последовательно принимаем решения по снятию барьеров, за последний месяц рост доли цифровых обращений за разрешениями составил 10%, средний срок выдачи лицензии через ЕПГУ сократился до семи дней против 16 в среднем»,— говорят в аппарате Белого дома.

Олег Сапожков