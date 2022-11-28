Как грипп после ковида

В Москве вдвое чаще, чем в доковидные эпидсезоны, стали госпитализировать детей с ОРВИ и гриппом. Рост заболеваемости, по данным столичного депздрава, отмечен и среди взрослых. В других регионах “Ъ” также сообщили о превышении статистики эпидпорогов, в первую очередь среди детей 7–14 лет. Эксперты объясняют ситуацию тем, что из-за карантина россияне, прежде всего школьники, перестали сталкиваться с патогенами в период их циркуляции. Нынешний процесс они называют «принципом иммунного долга». Среди других причин гриппозной волны — влияние на организм перенесенного коронавируса и стресса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Московский департамент здравоохранения со ссылкой на Роспотребнадзор сообщил, что как в столице, так и в целом в стране фиксируется значительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Так, количество госпитализируемых детей по этим поводам в настоящее время в 2–2,5 раза превышает средние показатели эпидсезонов доковидных 2016–2019 годов. В депздраве уточнили, что за последние две недели число госпитализаций увеличилось почти в два раза и приблизилось к 400 новым пациентам в сутки.

«В связи со сложившейся ситуацией» депздрав начал перепрофилировать для детей с гриппом и ОРВИ койки в больницах — в ближайшее время коечный фонд будет расширен до 2 тыс. мест. В частности, на следующей неделе будет полностью перепрофилирована детская больница Святого Владимира.

В других регионах также отмечен рост заболеваемости сезонными инфекциями. По данным Роспотребнадзора, в ноябре 2018 года в медучреждения Кубани обратились 1839 человек с признаками ОРВИ, из них дети до 14 лет составили 52%. В 2019 году — более 1,6 тыс. человек, дети — 55,7%. В 2022 году зафиксирован почти двукратный скачок: более 3,1 тыс. человек, до 14 лет среди них — 41,2%. В Екатеринбурге с 14 по 20 ноября выявили 15,8 тыс. случаев ОРВИ, что на 12,9% выше среднего многолетнего уровня. Этот показатель на 26,5% выше, чем за аналогичный период 2018 года.

В Санкт-Петербурге прирост заболеваемости по сравнению с предшествующей неделей отмечается у детей 7–14 лет — на 32,4% (9429 случаев). В Ульяновской области, согласно данным местного Роспотребнадзора, недельный показатель заболеваемости среди детей от 7 до 14 лет превышает эпидемический порог на 14%.

В депздраве Москвы уточнили, что в пандемийные годы в структуре заболеваемости ОРВИ полностью доминировал коронавирус. «Сейчас можно сказать, что в этой структуре доминирует грипп,— отметили в ведомстве.— Причем варианты штаммов гриппа, выявленные в этом году, отличаются от тех, что циркулировали в предыдущих эпидсезонах. Большую долю составляет именно штамм гриппа А (H1N1), или свиной грипп».

В господстве свиного гриппа нет ничего удивительного, говорит педиатр, инфекционист, главный врач клиники «Лидер-медицина» Евгений Тимаков: штамм циркулирует с 2009 года и, незначительно видоизменяясь, «не теряет своей актуальности». Рост заболеваемости как среди детей, так и среди взрослых господин Тимаков объясняет влиянием на организм переболевших коронавируса. «Еще нет окончательных данных, но работы, которые были проведены, показали, что коронавирусная инфекция снижает иммунный ответ, получается так называемый вторичный иммунодефицит и из-за этого часто видоизменяется иммунологическая память, то есть человек встречается с сезонными инфекциями как в первый раз»,— объясняет Евгений Тимаков.

Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ мог стать результатом изоляционных мероприятий в период пандемии, в свою очередь полагает доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Н. И. Пирогова Иван Коновалов. Из-за карантина в первую очередь большое количество детей «перестали сталкиваться с инфекционными патогенами в сезон их циркуляции». «Мы это объясняем таким термином, как принцип иммунного долга,— рассказывает господин Коновалов.— А восстановление коллективов, в том числе дошкольных и школьных учреждений, за собой повлекло рост случаев ОРВИ различной этиологии, то есть не только гриппозной, ковидной, но и других патогенов». При этом, утверждает инфекционист, если пройдет естественное «проэпидемичивание», как называют эксперты этот процесс, то в следующем сезоне можно ожидать более гладкого течения сезонного ОРВИ.

Врач-терапевт, кардиолог телемедицинской компании МК «Доктор рядом» Юлия Фокина, подтверждая рост числа острых респираторных инфекций среди своих пациентов, называет еще одну возможную причину: «У людей возрос уровень тревоги и стресса, что также влияет косвенно на восприимчивость к вирусным инфекциям».

А инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» Татьяна Когут не видит «ничего удивительного», подчеркивая, что все три ковидных эпидемиологических сезона непохожи друг на друга. В первый ковидный год (2020–21 годы) статистика по гриппу и ОРВИ, по словам госпожи Когут, просела: грипп практически исчез, единичные штаммы были выделены тогда на территории России, по сравнению с предыдущими годами отмечалась низкая заболеваемость негриппозными ОРВИ. Но повлиял не сам коронавирус как вирус-доминант, а именно нефармацевтические методы воздействия — изоляция, дистанцирование, масочный режим, мытье рук. В следующем сезоне (2021–22 годы), когда ковидные меры ослабли, все вернулось к обычным показателям. «Грипп пришел очень рано — первые случаи регистрировались в РФ в августе, а к октябрю это был уже отчетливый рост, в ноябре—декабре — явный эпидемический подъем. Структура респираторных инфекций стала восстанавливаться, притом что коронавирус тоже сохранялся»,— говорит Татьяна Когут.

Текущий эпидемиологический сезон показывает другую картину, утверждает инфекционист: «Довольно много негриппозных вирусов и таких вирусов, которые мы стали видеть чаще по сравнению с предыдущими годами. Например, в некоторых регионах довольно много метапневмовирусной инфекции. Раньше была небольшая доля, сейчас ее много, и дети болеют с интоксикацией. Картина чем-то напоминает грипп, и этот вирус, как и грипп, может давать осложнения на дыхательные пути». В целом, по словам госпожи Когут, жизнь возвращается в то русло, в котором она находилась до появления новой коронавирусной инфекции.

Ничего «экстраординарного» в подъеме заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей не видит заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, сейчас наблюдается традиционный период роста сезонной заболеваемости, а в предыдущие два года пандемии частота регистрации гриппа была не столь значимой благодаря высокому охвату вакцинацией.

Наталья Костарнова; Анна Перова, Краснодар; Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону; Диана Сунагатуллина, Екатеринбург; Сергей Титов, Ульяновск; Елена Большакова, Санкт-Петербург