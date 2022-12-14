Лидеры Косово подписали заявку на членство в ЕС

Лидеры Косово подписали заявку на вступление частично признанной республики в Евросоюз (ЕС). Подписи поставили президент Косово Вьоса Османи, премьер-министр Альбин Курти и спикер парламента Глаук Конюфца, сообщает радио RTK. Президент Сербии Александр Вучич предупреждал, что подача заявки Приштиной будет прямым нарушением и крахом соглашений между двумя сторонами.

Обострение в Косово произошло в декабре, когда около 350 косовских полицейских вторглись на север республики, в район, населенный сербами. После задержания бывшего полицейского-серба Деяна Пантича сербское население вышло на акции протеста. Сегодня, 14 декабря, Белград и Приштину посетит спецпредставитель ЕС на Балканах Мирослав Лайчак с целью попытаться остановить эскалацию.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Сербии предлагают сдаться в план».

Лаура Кеффер