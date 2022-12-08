Россия и Украина обсуждают «взаимное возвращение» привлеченных к уголовной ответственности гражданских

Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова рассказала, что ведет переговоры со своим украинским коллегой Дмитрием Лубинцом об обмене граждан, в отношении которых возбуждены уголовные дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сегодня мы ведем разговор с Лубинцом о возможности взаимного возвращения гражданских лиц, это не обмен, но взаимное возвращение... Сегодня с двух сторон есть понимание, что и там, и там есть лица, привлеченные к уголовной ответственности, например на Украине за пророссийские настроения. У нас есть большой список таких людей — это писатели, это телеведущие, это журналисты»,— сказала госпожа Москалькова журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Омбудсмен заверила, что готова предоставить Украине необходимый им список граждан, в отношении которых возбуждены уголовные дела в России.

Украина и Россия регулярно проводят обмен военнопленными. Последний раз обмен состоялся по формуле 60 на 60 6 декабря. Подавляющее большинство пленных — военнослужащие двух стран, однако были и исключения. Так, в ходе обмена 22 сентября России передали украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, который называл себя кумом российского президента Владимира Путина. На Украине Виктору Медведчуку грозило до 15 лет лишения свободы за госизмену. Его обменяли на иностранцев, обвиняемых в наемничестве, и командиров украинского полка «Азов» (признан в России террористической организацией).

Кроме того, после отвода российских войск из Харьковской области и Херсона на Украине участились обвинения в отношении граждан за пособничество России. Так, 29 ноября был задержан заммэра Херсона Владимир Пепель, работающий в команде врио Херсонской области Владимира Сальдо. Также по всей Украине заводили уголовные дела за госизмену на пророссийских активистов и людей, заподозренных в сотрудничестве с российскими военными. Сейчас на Украине также регулярно проходят обыски в храмах и монастырях канонической УПЦ. Россия, в свою очередь, предъявляла обвинение гражданским лицам за сотрудничество с украинской стороной.

О последствиях военного конфликта на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян