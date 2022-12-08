Полеты сверяют потоки

Западные авиакомпании призывают возобновить перелеты через Россию, но только после завершения специальной военной операции. Об этом заявил гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш. Из-за закрытого неба Европа потеряла самый быстрый путь в Азию, и теперь перевозчики могут оказаться в невыгодном положении. По словам господина Уолша, в 2023 году Китай может ослабить коронавирусные ограничения и свободно летать в страны старого света. В то время как европейским авиакомпаниям придется тратить несколько лишних часов для облета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Из-за этого пассажиропоток на некоторых рейсах действительно может снизиться, отметил обозреватель Aviation EXplorer Владимир Карнозов: «Даже если авиакомпании, выполняющие такие рейсы, повысят цены, все равно люди, которым надо, заплатят и полетят. Просто когда стоимость авиабилета повысится в полтора-два раза, таких пассажиров станет меньше. Мне кажется, что никакого фатального влияния на европейские авиакомпании это не окажет, но снизит пассажиропоток на таких маршрутах на 15-20%».

По мнению главы Международной ассоциации воздушного транспорта, Евросоюз также должен уточнить, в каком случае российские авиакомпании смогут возобновить рейсы в Европу. Уильям Уолш подчеркнул, что запрет ЕС на полеты был связан с вопросами безопасности, а не международных санкций.

Скорее всего, возобновление сообщения — перспективы неблизкая, для этого придется решить комплекс проблем, говорит главный редактор портала frequentflyers.ru Илья Шатилин: «Во-первых, российские авиакомпании внесены в черный список ЕАС — это европейская Росавиация, условно говоря — как небезопасные. Во-вторых, каждая страна по отдельности запретила российским самолетам полеты в своем воздушном пространстве. В-третьих, вопрос в лизингодателях и тройной регистрации.

Сейчас есть достаточное количество бортов для того, чтобы летать за рубеж, которые принадлежат российским лизингодателям и авиакомпаниям. Они не имеют двойной регистрации и внесены только в Российский авиационный реестр. Соответственно, эти самолеты могут летать в любую страну. Но пока по отношению к общему количеству бортов, которые есть у российских авиаперевозчиков, их все-таки не так много — меньше 20% от общего числа.

А если Европа вдруг откроется, вот туда будет летать не на чем, потому что часть этих самолетов активно используется для полетов в Турцию и другие разрешенные страны. На пассажиропоток влияет и то, что выдача шенгенских виз гражданам России сильно ограничена».

В феврале Россия ограничила полеты авиакомпаниям из 36 стран. Это стало ответной мерой на решение Евросоюза.

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Елена Иванова