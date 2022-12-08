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Коммерсантъ FM
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Полеты сверяют потоки

Когда российские самолеты смогут следовать через Европу

Западные авиакомпании призывают возобновить перелеты через Россию, но только после завершения специальной военной операции. Об этом заявил гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш. Из-за закрытого неба Европа потеряла самый быстрый путь в Азию, и теперь перевозчики могут оказаться в невыгодном положении. По словам господина Уолша, в 2023 году Китай может ослабить коронавирусные ограничения и свободно летать в страны старого света. В то время как европейским авиакомпаниям придется тратить несколько лишних часов для облета России.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Из-за этого пассажиропоток на некоторых рейсах действительно может снизиться, отметил обозреватель Aviation EXplorer Владимир Карнозов: «Даже если авиакомпании, выполняющие такие рейсы, повысят цены, все равно люди, которым надо, заплатят и полетят. Просто когда стоимость авиабилета повысится в полтора-два раза, таких пассажиров станет меньше. Мне кажется, что никакого фатального влияния на европейские авиакомпании это не окажет, но снизит пассажиропоток на таких маршрутах на 15-20%».

Как россияне могут попасть в страны шенгенской зоны

Как россияне могут попасть в страны шенгенской зоны

По мнению главы Международной ассоциации воздушного транспорта, Евросоюз также должен уточнить, в каком случае российские авиакомпании смогут возобновить рейсы в Европу. Уильям Уолш подчеркнул, что запрет ЕС на полеты был связан с вопросами безопасности, а не международных санкций.

Скорее всего, возобновление сообщения — перспективы неблизкая, для этого придется решить комплекс проблем, говорит главный редактор портала frequentflyers.ru Илья Шатилин: «Во-первых, российские авиакомпании внесены в черный список ЕАС — это европейская Росавиация, условно говоря — как небезопасные. Во-вторых, каждая страна по отдельности запретила российским самолетам полеты в своем воздушном пространстве. В-третьих, вопрос в лизингодателях и тройной регистрации.

Сейчас есть достаточное количество бортов для того, чтобы летать за рубеж, которые принадлежат российским лизингодателям и авиакомпаниям. Они не имеют двойной регистрации и внесены только в Российский авиационный реестр. Соответственно, эти самолеты могут летать в любую страну. Но пока по отношению к общему количеству бортов, которые есть у российских авиаперевозчиков, их все-таки не так много — меньше 20% от общего числа.

А если Европа вдруг откроется, вот туда будет летать не на чем, потому что часть этих самолетов активно используется для полетов в Турцию и другие разрешенные страны. На пассажиропоток влияет и то, что выдача шенгенских виз гражданам России сильно ограничена».

Глава IATA призвал возобновить полеты через Россию после завершения конфликта

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В феврале Россия ограничила полеты авиакомпаниям из 36 стран. Это стало ответной мерой на решение Евросоюза.

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Елена Иванова

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