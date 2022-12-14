Бюджет Липецка на 2023 год принят в первом чтении с дефицитом в 351 млн рублей

В 2023 году дефицит бюджета Липецка может составить 351,3 млн руб. Депутаты приняли проект документа в первом чтении, сообщила пресс-служба горсовета.

По данным мэрии, прогнозируемый объем доходов составит 15,8 млрд руб., расходов — 16,1 млрд. При этом собственные доходы города превысят 7 млрд, а остальная сумма (около 8 млрд) придется на поступления из вышестоящих бюджетов.

Председатель департамента финансов Липецка Татьяна Григорова заверила депутатов, что бюджет с такими параметрами «позволит обеспечить функционирование всех сфер и отраслей городского хозяйства», а также в полном объеме профинансировать задачи по нацпроектам.

Ранее депутаты гордумы Воронежа приняли в первом чтении проект бюджета с дефицитом в 1,1 млрд руб.

Бюджет Липецкой области в 2023 году разработан с дефицитом в 22,2 млрд руб. В сравнении с 2022 годом доходы региона снизились с 73,3 до 72,8 млрд руб., расходы выросли на 18%, с 80,5 до 95,1 млрд руб. Власти рассчитывают, что большую часть дефицита удастся покрыть «переходящими остатками на счетах» в 21 млрд руб.

Подробнее о том, как регионы сокращают бюджеты на 2023 год, читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Экономькласс».

Александр Прытков

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