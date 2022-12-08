Бюджет Воронежа на 2023 год в первом чтении утвержден с дефицитом в 1,1 млрд рублей

Депутаты гордумы Воронежа в первом чтении приняли бюджет города на 2023 год. Доходная часть составит 38,1 млрд руб., расходная — 39,2 млрд руб., дефицит — 1,1 млрд руб. Проект бюджета поддержали 25 из 29 присутствовавших депутатов, четыре выступили против.

Не поддержала проект, в частности, фракция КПРФ. «Знаем, что он будет принят, просто хотим привлечь внимание к проблеме межбюджетных отношений»,— сказал депутат Андрей Померанцев. Он заметил, что федеральный бюджет «высасывает из регионов, а они — из муниципальных образований», в итоге «у нас не хватает на очень многие вещи», «местному самоуправлению надо оставлять как можно больше». Единоросс Александр Сысоев заметил, что перекос в межбюджетных отношениях «существует с нулевых годов», при этом «параметры бюджета говорят, что беспрецедентно практически отсутствует дефицит, а доход существенно увеличился». Председатель постоянной комиссии по бюджету Андрей Соболев добавил, что бюджет будет «очень сложным к исполнению», так как «планка взята очень высокая».

Рассмотрение проекта бюджета во втором чтении ожидается в конце декабря.

Андрей Цветков, Олег Мухин

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