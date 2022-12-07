Маск полчаса провел на второй строчке рейтинга самых богатых людей мира

Бизнесмен Илон Маск на короткое время лишился титула самого богатого человека в мире по версии Forbes. Это произошло на фоне покупки соцсети Twitter, а также продажи акций компании по производству электромобилей Tesla. Однако теперь господин Маск вновь на первом месте с состоянием в $185,7 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Mike Blake/File Photo, Reuters Илон Маск

Фото: Mike Blake/File Photo, Reuters

Как следует из сообщений агентства Reuters, Илон Маск опускался на вторую строчку рейтинга самых богатых людей мира примерно на 30 минут.

Во время непродолжительного пребывания на втором месте состояние Илона Маска оценивалось $185,3 млрд, и он уступил титул самого богатого человека мира исполнительному директору LVMH (владеет люксовым брендом Louis Vuitton) французскому бизнесмену Бернару Арно и его семье. Их личное состояние оценивалось в $185,4 млрд.

Однако теперь семья Арно на втором месте с состоянием в $185,3 млрд, а состояние господина Маска оценивается в $185,7 млрд, следует из данных Forbes. Акции Tesla на фоне сообщения о том, что Илон Маск более не самый богатый человек в мире, опускались примерно на 4%, затем их снижение замедлилось до 2,7%, сообщает Reuters.

Мария Федотова