Антуан Арно возглавил Christian Dior SE

Гендиректор Berluti и председатель совета директоров Loro Piana Антуан Арно назначен на пост главного исполнительного директора холдинга Christian Dior SE. Антуан Арно — старший сын Бернара Арно, президента группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH; 41% акционерного капитала группы владеет Christian Dior).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антуан Арно

Фото: Gonzalo Fuentes/File Photo, Reuters Антуан Арно

Фото: Gonzalo Fuentes/File Photo, Reuters

«Это назначение было сделано в контексте преобразования Agache SE (холдинговой компании, владеющей акциями Christian Dior.—"Ъ") в акционерное общество с ограниченной ответственностью, которое произошло 6 декабря и позволит обеспечить долгосрочный семейный контроль над Christian Dior SE и LVMH Moet Hennessy»,— говорится в пресс-релизе люксового бренда, цитируемом Fashion United.

Предприниматель сменит на посту руководителя Christian Dior 71-летнего Сидни Толедано, также занимающего должность гендиректора LMVH Fashion Group.

45-летний Антуан Арно начал карьеру в рекламном отделе Louis Vuitton, в дальнейшем возглавил Berluti — под его руководством обувной бренд начал создавать коллекции мужской одежды. Господин Арно входит в совет директоров LVMH.

На нынешней неделе модный дом Prada также подтвердил, что его новым исполнительным директором станет Андреа Герра, бывший глава Luxottica.

Андрей Сапожников