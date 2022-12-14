Импорт набивает себе цену

Судя по бюджетным показателям, ввоз иностранных товаров и услуг в Россию продолжает восстанавливаться. По данным Минфина об исполнении федерального бюджета (подробнее см. “Ъ” от 13 ноября), ноябрьские поступления связанных с импортом налогов (ввозные НДС, акцизы и пошлины) в сравнении с октябрем выросли на 38 млрд руб.— до 337,5 млрд руб. «Это максимальное значение налоговых поступлений от импорта с начала кризиса»,— отмечают авторы Telegram-канала MMI. Они поясняют, что при этом в годовом выражении показатель в ноябре просел на 25,1% против снижения на 20,9% в октябре и на 20,7% за январь—ноябрь относительно такого же периода прошлого года. В целом от импорта госказна недосчитается 1 трлн руб. поступлений по сравнению с 2021 годом (см. график).

Снижение импорта в физических объемах за 11 месяцев заметно выше. По данным Ассоциации морских торговых портов РФ, в январе—ноябре экспортная перевалка грузов в портах сократилась на 25,5%, до 1,53 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера), а импортная — на 30,2%, до 1,5 млн TEU.

В ноябре на фоне роста импорта мог произойти скачок и экспорта (прежде всего в объемах) из-за значительного увеличения перевалки нефти в преддверии введения потолка цен на ее российские поставки. Аналитики Sberbank CIB оценили рост грузооборота портов в ноябре в 7,7% против 3,3% в октябре (в измерении год к году). «Это лучший результат в этом году после января, когда грузооборот вырос на 9,1%»,— замечают они.

Вступление в силу запрета ЕС на импорт российской нефти и установление ценового потолка в большей степени отразится на динамике экспортных доходов в первом полугодии 2023 года, когда к этому добавятся ограничения на вывоз нефтепродуктов из РФ, считают аналитики Райффайзенбанка. Вместе с умеренным восстановлением импорта снижение поставок энергоносителей приведет и к сокращению счета текущих операций (см. “Ъ” от 12 декабря).

В ближайшей же перспективе перенастройка сырьевого экспорта, снижение цены Urals и рост импорта будут ослаблять рубль (до 64–65 руб./$ к началу 2023 года), полагают аналитики «Локоинвеста»). Краткосрочно курс рубля может получить временную поддержку от всплеска экспорта и от «налоговых» и «дивидендных» продаж валюты экспортерами начиная с конца следующей недели.

Артем Чугунов