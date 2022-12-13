Национальное бюджетное достояние

Федеральный бюджет по итогам 11 месяцев исполнен с профицитом в 557 млрд руб., сообщил вчера Минфин. При доходах в 24,78 трлн руб. расходы составили 24,223 трлн руб. Отдельно в ноябре бюджет тоже оказался в значительном плюсе — профицит составил 429 млрд руб. Столь благоприятный исход исполнения бюджета объясняется разовыми поступлениями от «Газпрома», который сейчас вынужденно делится с государством частью своих сверхдоходов, полученных из-за роста цен на газ.

Ранее, напомним, (начиная с июня) баланс бюджета ухудшался, четыре месяца подряд он закрывался с дефицитом, из-за чего накопленный профицит по итогам января—сентября сжался до всего 55 млрд руб. Однако в октябре ситуация изменилась благодаря поступлению от «Газпрома» первой трети суммы дополнительного НДПИ (416 млрд из 1,244 трлн руб.; см. “Ъ” от 14 ноября). Эти деньги корпорация отдает бюджету вместо выплаты дивидендов акционерам за 2021 год. Второй платеж на эту же сумму поступил в ноябре, третий ожидается в декабре. Без этого фактора федеральный бюджет за 11 месяцев был бы закрыт с дефицитом примерно в 275 млрд руб.

По итогам января—ноября благодаря выросшим ценам на энергоресурсы нефтегазовые доходы находятся в значительном плюсе к прошлому году, составив 10,655 трлн руб. (на 30% больше, чем в январе—ноябре 2021 года). Ситуация с ненефтегазовыми доходами (14,125 трлн руб. по итогам 11 месяцев) выглядит похуже: минус 1% по сравнению с таким же периодом прошлого года. При этом и здесь не обошлось без денег «Газпрома»: в ненефтегазовые доходы зачислены 600 млрд руб. дивидендов корпорации за первую половину этого года.

В декабре ситуация с балансом бюджета сильно изменится. Минфин на днях обновил свой прогноз по исполнению бюджета-2022 — несмотря на профицит 11 месяцев, по итогам всего года ведомство ожидает дефицит в размере 2% ВВП вместо прежней оценки в 0,9% ВВП, или 1,3 трлн руб. Это означает, что при тех же параметрах ВВП ожидаемый размер «дыры» в бюджете составит примерно 2,9 трлн руб. По словам главы Минфина Антона Силуанова, «в конце года будет проводиться достаточно значительный объем бюджетных расходов, в том числе частично в счет расходов следующего года, поэтому в этом году мы оцениваем дефицит бюджета около 2% ВВП».

Вадим Вислогузов