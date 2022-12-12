Внешнеторговый профицит стремится к норме

Банк России опубликовал предварительную оценку профицита платежного баланса в январе—ноябре 2022 года — $225,7 млрд, подчеркнув его рост год к году более чем вдвое из-за рекордного роста профицита торговли товарами и услугами при благоприятной конъюнктуре цен и из-за уменьшения стоимости импорта. Сальдо финансового счета в плюсе, иностранные активы на фоне снижения таких же обязательств растут (данные будут 30 декабря). В третьем квартале данные ЦБ фиксировали, что, скорее всего, распродажи нерезидентами активов в РФ иссякли,— чистое принятие обязательств оказалось околонулевым после снижения на $53,3 млрд кварталом ранее.

Дезагрегированные же данные регулятора говорят о продолжении сокращения торгового профицита — в ноябре он достиг минимумов с июня 2021 года — $12,6 млрд, отмечают аналитики Telegram-канала «Твердые цифры» (см. график). Профицит текущего счета снизился до $10,3 млрд (минимум с мая 2021 года) против $17,7 млрд в октябре и $17,1 млрд в среднем за третий квартал 2022 года.

Резкое снижение импорта товаров во втором квартале 2022 года сменилось его постепенным восстановлением, пишут в ЦБ. Впрочем, по оценкам аналитиков Райффайзенбанка, в третьем квартале импорт с исключением сезонности оставался близким к уровню второго квартала — $85 млрд. Стоимость же экспорта снижается с пика в первом квартале 2022 года. И если во втором квартале это было в большей степени связано с ненефтегазовым сектором (на фоне усложнения логистики под санкциями), то в третьем, напротив, он рос на фоне параллельного импорта оборудования и комплектующих и роста цен, просел же нефтегазовый сегмент, отмечают аналитики банка: рублевые поступления в бюджет от экспортных пошлин на его товары в третьем квартале сократились примерно на 40% ко второму.

Во втором и третьем кварталах 2022 года основным фактором, поддержавшим экономическую активность в РФ, было снижение импорта на фоне высокой стоимости экспорта. Обновленный в октябре базовый прогноз регулятора предполагал, что при среднегодовой цене нефти $80 за баррель профицит сальдо внешней торговли товарами и услугами в 2022 году составит $305 млрд. Декабрьский макроэкономический консенсус-прогноз ЦБ видит показатель на уровне $275 млрд в 2022 году.

Артем Чугунов